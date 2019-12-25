Закон Еврейской автономной области от 12 декабря 2019 года № 499-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Еврейской автономной области 10.12.2019

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 3 398 570,57 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 3 174 077,00 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 29 476,00 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 160 000,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 3 398 570,57 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 3 595 527,17 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 3 364 633,60 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 29 476,00 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 166 400,00 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 3 784 991,57 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 3 547 442,00 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 29 476,00 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 173 056,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 3 595 527,17 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 784 991,57 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Учесть поступление доходов в бюджет Фонда:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования Фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Фонда:

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Фонда и предоставляемые Фондом другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Еврейской автономной области.

2. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, направляются на дополнительное финансовое обеспечение скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования.

3. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, направляются на оплату медицинской помощи, оказанной в Еврейской автономной области лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации.

4. Установить, что Фонд направляет межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации для возмещения расходов за медицинскую помощь лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на территории Еврейской автономной области, оказанную за пределами территории Еврейской автономной области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

Установить нормированный страховой запас Фонда на 2020 год в размере не более 100 000,0 тыс. рублей в расчете на месяц.

Средства нормированного страхового запаса Фонда в 2020 году направляются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 01 января 2020 года межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

2. Установить, что остаток средств, образовавшийся в связи с неполным использованием нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на 01 января 2020 года, за исключением средств межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляется на формирование нормированного страхового запаса Фонда на 2020 год.

3. Установить, что в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий закон являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами, подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований;

2) внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации;

3) расходование средств на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

4) поступление доходов на счет Фонда по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного статьёй 1 настоящего закона, направляемых на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

4. Установить на 2020 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 01 января 2020 года.

Первый заместитель председателя правительства области Г.В.Соколова



