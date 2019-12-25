Новости

Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России 07:05
Опубликовано видео проезда первого поезда по Крымскому мосту 06:50
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту 06:47
Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей из-за "минирования" 06:46
В Приморье пассажирский автобус насмерть сбил 7-летнего ребенка 06:22
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль 06:13
Боевики вдвое увеличили обстрелы в Сирии 06:01
В Магадане сотрудник колонии передал заключенному три телефона 05:59
Закупаемые в США военные конвертопланы разместят в пригороде Токио 05:52
На Камчатке задержали судно с 10 незаконно пойманными кречетами 05:28
Пассажирский катер затонул у берегов Гаити 05:23
В Хабаровском крае осудят директора школы, где на ученицу упала крыша 04:37
На Камчатке обстреляют лавиноопасные склоны вулкана 04:34
Президент Бразилии рассказал о потере памяти 04:31
Во время движения по Крымскому мосту поезд "Таврия" замедлил ход 04:10
Грабитель в США похитил и разбросал на улице несколько тысяч долларов 03:38
Иран предложил Дамаску вместе бороться с американцами в Сирии 02:45
По Крымскому мосту прошел первый пассажирский поезд 02:42
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии 02:24
Не менее десяти лесных пожаров зафиксировано в Грузии 02:02
Атака боевиков привела к гибели 35 человек в Буркина-Фасо 01:40
Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым 01:21
Трамп назвал честью свою игру в фильме "Один дома-2" 00:57
Льва Яшина включили в число 11 лучших футболистов в истории 00:08
Назван самый популярный смартфон в мире 24.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 07:05
Рубрика: Экономика

Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России

Текст: Екатерина Ясакова

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что американская компания Apple вряд ли уйдет с российского рынка после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры. По его словам, это для компании бы стало "невыгодным решением". Также в разговоре с "Известиями" Денис Мантуров отметил, что в России в любом случае преобладают другие производители смартфонов.

Появилась петиция, требующая от Зеленского запретить Apple на Украине

Ранее СМИ сообщали, что корпорация Apple направила отрицательный отзыв в правительство РФ на соответствующий законопроект. Напомним, закон о предустановке ПО был подписан президентом Владимиром Путиным в начале декабря.

Документ вступит в силу 1 июля 2020 года. Он запрещает продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения. Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство.

Экономика Товары и цены Президент Правительство Минпромторг Продажи Apple в России

Главное сегодня

Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру за высылку евреев
Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции
По Крымскому мосту прошел первый пассажирский поезд
Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года