Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что американская компания Apple вряд ли уйдет с российского рынка после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры. По его словам, это для компании бы стало "невыгодным решением". Также в разговоре с "Известиями" Денис Мантуров отметил, что в России в любом случае преобладают другие производители смартфонов.

Ранее СМИ сообщали, что корпорация Apple направила отрицательный отзыв в правительство РФ на соответствующий законопроект. Напомним, закон о предустановке ПО был подписан президентом Владимиром Путиным в начале декабря.

Документ вступит в силу 1 июля 2020 года. Он запрещает продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения. Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство.