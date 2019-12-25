Грабитель в США похитил и разбросал на улице несколько тысяч долларов

Житель США 65-летний Дэвид Оливер совершил ограбление банка в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). После того, как злоумышленник унес из финансового учреждения несколько тысяч долларов (точная сумма не называется), он разбросал их на улице, желая прохожим счастливого рождества.

Как сообщает издание Hill, затем грабитель стал дожидаться сотрудников полиции в ближайшем кафе. Сопротивления при задержании он не оказывал, оружия у него не было.

Прохожим удалось собрать разбросанные купюры и вернуть их банку.