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25.12.2019 03:38
Рубрика: В мире

Грабитель в США похитил и разбросал на улице несколько тысяч долларов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель США 65-летний Дэвид Оливер совершил ограбление банка в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). После того, как злоумышленник унес из финансового учреждения несколько тысяч долларов (точная сумма не называется), он разбросал их на улице, желая прохожим счастливого рождества.

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Как сообщает издание Hill, затем грабитель стал дожидаться сотрудников полиции в ближайшем кафе. Сопротивления при задержании он не оказывал, оружия у него не было.

Прохожим удалось собрать разбросанные купюры и вернуть их банку.

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