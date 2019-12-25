Закон Республики Хакасия от 19 декабря 2019 года № 105-ЗРХ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Верховным Советом Республики Хакасия 11 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 10287391,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 9878691,4 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 356300,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 10317391,4 тыс. рублей;

3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме 30000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда:

а) на 2021 год в сумме 10875294,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 10504744,3 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 370550,0 тыс. рублей;

б) на 2022 год в сумме 11473071,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 11087701,6 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 385370,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 10875294,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 11473071,6 тыс. рублей.

3. Установить, что источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда в 2020 году является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Фонда по состоянию на 01 января 2020 года.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и иных поступлений:

1) на 2020 год - согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов - согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2020 год - согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов - согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда:

1) на 2020 год - согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов - согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации:

1) в 2020 году - согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов - согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2020 году в сумме 9878691,4 тыс. рублей, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

3. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в 2020 году в сумме 356300,0 тыс. рублей, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

4. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в плановом периоде 2021 и 2022 годов в сумме 10504744,3 тыс. рублей и 11087701,6 тыс. рублей соответственно, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

5. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в плановом периоде 2021 и 2022 годов в сумме 370550,0 тыс. рублей и 385370,0 тыс. рублей соответственно, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов

1. Утвердить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2020 год в размере до 1600000,0 тыс. рублей, на 2021 год в размере до 1600000,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере до 1600000,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

2) осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинскогооборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 01 января 2020 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием средств нормированного страхового запаса на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, направляются в 2020 году на указанные цели с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2020 года.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.О.Коновалов



