По данным исследований Яндекс.Маркет, на Новый год многие россияне дарят своим близким и друзьям мобильные устройства. Интерес к ним в предпраздничные дни возрастает в разы и превышает такие категории, как "Одежда" или "Косметика".

Ходовой товар

Самыми ходовыми товарами в предновогоднюю пору становятся гаджеты средней ценовой категории. Как правило, это смартфоны в ценовом диапазоне от 12 до 20 тысяч рублей. Интерес к флагманским моделям, наоборот, снижается, поскольку для себя любимого дорогой подарок, как правило, приобретается в момент выхода на рынок новых моделей.- Почему у нас этот смартфон в рамках новогодней акции стоит дороже, чем у соседей без скидок? - удивляется моему вопросу продавец сети бытовой электроники Николай. - Давайте я вам честно скажу: зачем нам снижать цену, когда в магазине такой ажиотаж? Смартфоны в средней ценовой категории очень хорошо на подарки берут, и сейчас самый пик продаж. Акции для привлечения внимания наши маркетологи придумывают. Помогает. Не все же, как вы, ходят и сравнивают цены...

Фитнес-трекер можно смело дарить поклонникам здорового образа жизни. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Уловки продавцов легко определить с помощью поисковика, который покажет, как оценивают ту или иную модель смартфона более десятка участников рынка. Скорее всего, самое привлекательное предложение окажется у электронного магазина, но чуда здесь никакого нет. Отсутствие затрат на содержание реальных торговых прилавков с продавцами-консультантами позволяет без всяких акций и распродаж предлагать покупателям гаджеты по низкой цене.

Не смартфоном единым

Подарить приятные эмоции может не только смартфон, но и другие мобильные устройства. По словам продавцов торговых сетей, достаточно часто в качестве новогоднего подарка покупатели приобретают умные колонки - акустические системы с голосовым помощником, подключаемые к интернету по Wi-Fi.

Это очень удобный домашний гаджет, который не даст своему владельцу заскучать. Так же, как и у смартфона, у него можно поинтересоваться, например, прогнозом погоды или попросить озвучить рецепт блюда. С помощью умных колонок или станций, как их стали в последнее время называть, можно управлять и другими домашними устройствами.

- А это подарок для моего молодого человека - фитнес-трекер, - пояснила покупательница Юля, ожидая в очереди на кассу с небольшой яркой коробочкой в руках. - Он регулярно занимается спортом, и я надеюсь, что это устройство ему пригодится. Можно, например, измерить пульс, количество совершенных шагов, а также объем калорий, который сжигается в результате активных движений.

Новогодний подарок - это проявление внимания и заботы. Поэтому, выбирая его в мире гаджетов, необходимо знать увлечения и интересы родных и близких людей, которым он будет предназначен.