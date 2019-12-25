Закон Ивановской области от 16 декабря 2019 года № 74-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Настоящий Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 16.07.1999 № 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования", от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" в целях регулирования бюджетных правоотношений.

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 13070267228,36 руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС) в сумме 12548282700,00 руб., из областного бюджета в сумме 80066200,00 руб.;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 13080267228,36 руб.;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Фонда в сумме 10000000,00 руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 13835790590,36 руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС в сумме 13301622300,00 руб., из областного бюджета в сумме 76066200,00 руб., и на 2022 год в сумме 14575089945,36 руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС в сумме 14024330400,00 руб., из областного бюджета в сумме 76066200,00 руб.;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 13835790590,36 руб. и на 2022 год в сумме 14575089945,36 руб.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить поступления доходов бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Ивановской области и непрограммным направлениям деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 6. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета на 2020 год

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 7. Бюджетные ассигнования на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Установить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020 год в сумме 12571705989,50 руб., на 2021 год в сумме 13321346956,74 руб., на 2022 год в сумме 14041898305,40 руб.

Статья 8. Межбюджетные трансферты из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Установить, что Фонд направляет бюджетные ассигнования в виде межбюджетных трансфертов бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории Ивановской области, в 2020 году в сумме 615169065,00 руб., в 2021 году в сумме 639775828,00 руб. и в 2022 году в сумме 665366861,00 руб. в порядке, установленном правилами обязательного медицинского страхования.

Статья 9. Нормированный страховой запас Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить нормированный страховой запас Фонда на 2020 год в сумме 1465369693,36 руб., на 2021 год - 1495890139,36 руб., на 2022 год - 1538031402,36 руб.

2. Использовать средства нормированного страхового запаса на следующие цели:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Ивановской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Ивановской области, лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 10. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ивановской области, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Установить дополнительные основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

1) направление остатков средств бюджета Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, образовавшихся по состоянию на 1 января 2020 года в результате неполного использования в 2019 году, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, на указанные цели;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов Российской Федерации, для направления межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в целях возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории Ивановской области;

3) поступление средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) поступление неналоговых доходов сверх объемов, утвержденных настоящим Законом (за исключением средств, указанных в пункте 3 настоящей части), направляемых на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ивановской области в рамках государственной программы Ивановской области "Развитие здравоохранения Ивановской области";

5) поступление прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, направляемых на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ивановской области в рамках непрограммных направлений деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области.

2. Установить, что не использованные в 2019 году остатки межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступившие из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляются Фондом в 2020 году соответственно целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов на завершение расчетов за медицинскую помощь, оказанную в 2019 году, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.

3. Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2020 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием в 2019 году нормированного страхового запаса Фонда, за исключением средств межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на формирование нормированного страхового запаса Фонда на 2020 год.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01.01.2020.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



