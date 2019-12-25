Кабмин Украины провел экстренное совещание по газовым переговорам с РФ

Кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание, посвященное переговорам по транзиту газа с Россией. Оппозиционный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко от партии "Европейская солидарность" рассказал, что совещание проходило в закрытом формате, а потому каких-либо подробностей о его содержании не приводится. Его слова цитирует телеканал "112 Украина".

На минувшей неделе Россия и Украина после длительных переговоров подписали протокол, в котором выражено намерение заключить договор о параметрах взаимодействия по газовым вопросам до 29 декабря текущего года, а также содержатся пункты по урегулированию юридических споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Напомним, действующий договор о транзите газа истекает 31 декабря 2019 года.