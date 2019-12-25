Кабмин увеличил выплаты за медали крупнейших международных соревнований

Правительство РФ увеличило размер премий для победителей и призеров крупнейших международных спортивных соревнований.

В соответствии с распоряжением правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, увеличиваются выплаты за победу на чемпионатах мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

Ранее за золото полагалось 224 тыс. рублей, теперь размер выплаты увеличен до 358,4 тыс. Выплаты за серебро выросли с отметки в 112 тыс. до 179,2 тыс. Занявшие третьи места получат вместо 67,2 тыс. - 107,5 тыс.

Помимо этого были увеличены выплаты и за успешное выступление на чемпионатах Европы. Премия за золотую медаль увеличилась с суммы 112 тыс. рублей до 179,2 тыс., серебро оценивается в 89,6 тыс., бронза - 53,8 тыс. вместо 33,6 тыс.

Как сообщает ТАСС, помимо этого будут увеличены размеры премиальных для спортсменов, участвующих в чемпионатах России, на время приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в ИААФ. Такое же увеличение премиальных предусмотрено в случае приостановления членства Паралимпийского комитета России в МПК.