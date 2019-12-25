Закон Республики Калмыкия от 16 декабря 2019 года № 77-VI-З "О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия 13 декабря 2019 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 16 215 643,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 16 344 786,1 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 129 143,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме 16 030 350,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 16 366 954,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме 15 911 930,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме

297 941,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 15 969 540,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 609 592,5 тыс. рублей;

3) профицит республиканского бюджета на 2021 год в сумме 118 420,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 397 414,4 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета - органов государственной власти Республики Калмыкия согласно приложению 1 к настоящему закону.

Статья 3

1. Установить, что доходы республиканского бюджета, поступающие в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов, формируются за счет:

1) федеральных и региональных налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответствии с нормативами, установленными законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия;

2) федеральных, региональных и местных налогов и сборов (в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам);

3) безвозмездных поступлений, перечисляемых в республиканский бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, бюджетами муниципальных образований Республики Калмыкия, не установленные законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 4

1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия подлежат зачислению доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 15 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Калмыкия от указанного налога.

2. Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, распределяются в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия по дифференцированным нормативам отчислений, установленным согласно приложению 3 к настоящему закону.

Статья 5

Установить, что размер части прибыли республиканских государственных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в республиканский бюджет в текущем финансовом году по результатам предыдущего финансового года, составляет:

1) в 2020 году - 25 процентов;

2) в 2021 году - 25 процентов;

3) в 2022 году - 25 процентов.

Статья 6

Утвердить объем поступлений доходов республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 7

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) на 2020 год в сумме 187 395,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 187 395,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 187 395,5 тыс. рублей.

2. Установить уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа), определенный в качестве критерия для предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, равным 1,1.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) и дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц для зачисления в бюджеты муниципальных районов (городского округа) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

Статья 8

Установить 1,3-кратный средний уровень расчетных налоговых доходов местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году, при превышении которого из местных бюджетов перечисляются субсидии в республиканский бюджет:

1) 3 327 рублей - для поселений;

2) 3 656 рублей - для муниципальных районов (городского округа).

Статья 9

Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 10

Утвердить распределение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Калмыкия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему закону.

Статья 11

Утвердить распределение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета по целевым статьям (государственным программам Республики Калмыкия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему закону.

Статья 12

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме

1 778 212,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 815 849,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 890 642,2 тыс. рублей.

Статья 13

Установить с 1 января 2020 года размер индексации 1,038 для следующих расходных обязательств Республики Калмыкия:

1) ежемесячной выплаты гражданам, удостоенным звания "Ветеран труда Республики Калмыкия";

2) размера регионального материнского (семейного) капитала;

3) размера ежемесячного пособия на ребенка;

4) пожизненного ежемесячного пособия ВИЧ-инфицированным и лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека кровно-контактным путем от ВИЧ-инфицированных.

Статья 14

Установить в 2020 году размер ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку, попечительство, в приемную семью, на патронатное воспитание, постинтернатное сопровождение:

1) на содержание каждого ребенка в сумме 11 422,0 рублей;

2) на содержание каждого ребенка-инвалида в сумме 17 133,0 рублей.

Статья 15

Утвердить распределение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему закону.

Статья 16

1. Утвердить:

1) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему закону;

2) распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Калмыкия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему закону.

2. Установить, что распределение межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, не предусмотренных приложением 11 к настоящему закону, осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Калмыкия.

Статья 17

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Калмыкия на 2020 год в сумме 1 682 134,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 499 657,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 320 150,4 тыс. рублей, в том числе на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета в 2010 году на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в сумме 62,0 тыс. рублей.

Статья 18

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Калмыкия на 1 января 2021 года в сумме 4 115 746,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 3 975 596,7 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 3 578 447,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить предельный объем государственного долга Республики Калмыкия на 2020 год в сумме 7 182 058,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8 227 557,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 692 074,5 тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Калмыкия в 2020 году в сумме 103 990,1 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 102 740,2 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 101 526,9 тыс. рублей.

Статья 19

1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты из республиканского бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов (городского округа) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на эти цели, в сумме 40 000,0 тыс. рублей на срок до трех лет на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных районов (городского округа), на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городского округа).

2. Установить, что в 2020 году в соответствии с решениями Правительства Республики Калмыкия могут быть предоставлены бюджетные кредиты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городского округа) сверх установленного объема бюджетных ассигнований в пределах поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных районов (городского округа), на цели, указанные в части 1 настоящей статьи.

3. В случаях, установленных частями 1 и 2 настоящей статьи, бюджетные кредиты из республиканского бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов (городского округа) без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соглашением о предоставлении бюджетного кредита.

4. Установить плату за пользование указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1% процента годовых.

5. Предоставление, использование, возврат бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета, бюджетами муниципальных районов (городского округа) осуществляются на основаниях, условиях и в порядке, определяемых Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим законом и Правительством Республики Калмыкия.

Статья 20

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему закону.

Статья 21

1. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему закону.

2. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов республиканским бюджетом могут быть получены кредиты от кредитных организаций сверх установленного объема бюджетных ассигнований в объеме досрочно погашенных сумм кредитов, полученных от кредитных организаций.

Статья 22

Утвердить:

1) программу государственных внутренних заимствований Республики Калмыкия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему закону;

2) программу государственных внешних заимствований Республики Калмыкия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему закону;

3) программу государственных гарантий Республики Калмыкия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему закону.

Статья 23

Установить, что заключение и оплата органами государственной власти Республики Калмыкия и казенными учреждениями Республики Калмыкия государственных контрактов, иных договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета, производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Статья 24

Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета без внесения изменений в настоящий закон в соответствии с решениями министра финансов Республики Калмыкия, связанные с:

1) особенностями исполнения республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств республиканского бюджета, в том числе:

а) сокращение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия в случаях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

б) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, связанное с изменением кодов и порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации;

в) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов на предоставление бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и (или) субсидий на иные цели;

г) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в связи с экономией по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, сложившейся в 2020 году;

д) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях погашения кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2020 года;

2) перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований республиканского бюджета, а именно:

а) на реализацию мероприятий в рамках соответствующих государственных программ Республики Калмыкия, на основании внесенных в них изменений;

б) на обеспечение расходов по обслуживанию государственного долга Республики Калмыкия;

в) на предоставление субвенций муниципальным образованиям Республики Калмыкия на осуществление образовательного процесса;

3) увеличением бюджетных ассигнований на исполнение установленных законодательством Республики Калмыкия публичных нормативных обязательств в объеме, не превышающем сумму остатка средств на едином счете республиканского бюджета, не использованных по состоянию на 1 января 2020 года;

4) увеличением бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета;

5) увеличением бюджетных ассигнований в случае принятия Правительством Российской Федерации правовых актов о распределении межбюджетных трансфертов и (или) заключения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов республиканскому бюджету;

6) увеличением бюджетных ассигнований, предусмотренных статьей 25 настоящего закона;

7) перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, в том числе перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете;

8) перераспределением бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки, на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда, на оплату коммунальных услуг;

9) перераспределением бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете;

10) перераспределением бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых республиканскому бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов республиканского бюджета;

11) перераспределением бюджетных ассигнований в связи с предъявлением мер ответственности к Республике Калмыкия за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета.

Статья 25

Установить, что остатки средств республиканского бюджета на 1 января 2020 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения республиканского бюджета в 2019 году, направляются в 2020 году на увеличение сверх объемов, установленных Законом Республики Калмыкия "О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов":

1) бюджетных ассигнований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;

2) бюджетных ассигнований в целях создания жилищного фонда социального использования для обеспечения граждан жилыми помещениями по договорам социального найма;

3) бюджетных ассигнований на реализацию решения Правительства Республики Калмыкия по распределению средств республиканского бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт государственных и муниципальных учреждений, а также на приобретение оборудования по объектам социальной инфраструктуры, источником финансового обеспечения которых является дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, в объеме принятых, но не исполненных бюджетных обязательств, в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в 2019 году;

4) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта, определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в объеме неполного использования в 2019 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации соответствующих региональных проектов.

Статья 26

Установить, что использование (перераспределение) зарезервированных бюджетных ассигнований в объеме 55 944,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, осуществляется:

1) на финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов в целях реализации соответствующих национальных (федеральных) проектов согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

2) на мероприятия по повышению заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", подпункта "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в порядке, установленном Правительством Республики Калмыкия;

3) на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;

4) на иные мероприятия в соответствии с решениями Главы Республики Калмыкия и (или) Правительства Республики Калмыкия.

Статья 27

1. Установить, что в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Управлением Федерального казначейства по Республике Калмыкия в порядке, установленном действующим законодательством, осуществляется казначейское сопровождение средств, указанных в части 3 настоящей статьи, предоставление которых должно осуществляться с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (далее - целевые средства).

2. При казначейском сопровождении целевые средства перечисляются на счета, открытые Управлению Федерального казначейства по Республике Калмыкия в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, и отражаются на лицевых счетах, открытых в установленном Федеральным казначейством порядке в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

3. Установить, что Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия осуществляет в установленном федеральным законодательством порядке на основании обращения Министерства финансов Республики Калмыкия казначейское сопровождение:

1) субсидий юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии;

2) субсидий, предоставляемых Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Калмыкия на обеспечение его деятельности, средств, получаемых Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Калмыкия за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах, а также расчетов, связанных с исполнением контрактов (договоров), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии и средства;

3) средств, получаемых юридическими лицами по государственным контрактам, договорам об осуществлении отдельных закупок товаров, работ, услуг, а также контрактам, договорам, заключенным в рамках их исполнения (далее - государственные контракты (контракты, договоры)), в случаях и в порядке, установленных Правительством Республики Калмыкия.

4. Положения части 3 настоящей статьи не распространяются на средства, предоставляемые юридическим лицам в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Статья 28

1. Установить, что в 2020 году Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета осуществляет полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований Республики Калмыкия, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Перечень межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2020 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований Республики Калмыкия, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается Правительством Республики Калмыкия.

Статья 29

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков



