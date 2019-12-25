Закон Республики Калмыкия от 16 декабря 2019 года № 78-VI-З "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия 13 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия (далее - ТФОМС Республики Калмыкия) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Республики Калмыкия в сумме 3 633 265,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Республики Калмыкия в сумме 3 633 265,1 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета ТФОМС Республики Калмыкия в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета ТФОМС Республики Калмыкия на 2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Республики Калмыкия на 2021 год в сумме 3 851 062,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 059 882,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Республики Калмыкия на 2021 год в сумме 3 851 062,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 059 882,0 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета ТФОМС Республики Калмыкия на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета ТФОМС Республики Калмыкия, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС Республики Калмыкия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета ТФОМС Республики Калмыкия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС Республики Калмыкия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 3. Доходы бюджета ТФОМС Республики Калмыкия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы бюджета ТФОМС Республики Калмыкия в пределах прогнозируемого общего объема, установленного статьей 1 настоящего закона, сформированные по кодам бюджетной классификации Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета ТФОМС Республики Калмыкия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС Республики Калмыкия по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ТФОМС Республики Калмыкия из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

2. Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС) в виде cубвенций и прочих межбюджетных трансфертов, направляется на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета ТФОМС Республики Калмыкия в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Установить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации неиспользованные остатки по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в части 3 настоящей статьи, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 6 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для увеличения бюджетных ассигнований с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ТФОМС Республики Калмыкия без внесения изменений в настоящий Закон является:

1) получение уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, и получение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

2) использование средств неналоговых доходов (за исключением средств, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 7 настоящего Закона), поступивших сверх объема, утвержденного настоящим Законом, на реализацию Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия;

3) использование фактически поступивших в бюджет ТФОМС Республики Калмыкия средств сверх объема, утвержденного настоящим Законом, подлежащих в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 7 настоящего Закона направлению на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

3. Установить, что в соответствии с пунктом З статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки прочих межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020 года, образовавшиеся в бюджете ТФОМС Республики Калмыкия в результате неполного их использования на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Калмыкия гражданам Российской Федерации, застрахованным по программе обязательного медицинского страхования, за пределами Республики Калмыкия, направляются в 2020 году на те же цели с внесением соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета ТФОМС Республики Калмыкия без внесения изменений в настоящий Закон.

4. Установить, что дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия без внесения изменений в настоящий закон в соответствии с решениями директора ТФОМС Республики Калмыкия являются:

1) распределение на основании федеральных нормативных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету ТФОМС Республики Калмыкия;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета, связанное с изменением кодов и порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в связи с экономией по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, сложившейся в 2020 году.

Статья 7. Нормированный страховой запас ТФОМС Республики Калмыкия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить нормированный страховой запас ТФОМС Республики Калмыкия на 2020 год в сумме 645 095,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 683 180,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 719 481,8 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Республики Калмыкия, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Калмыкия лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

в) возмещения территориальным фондам, по месту оказания медицинской помощи, затрат по оплате стоимости специализированной, в том числе высокотехнологической, медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам федеральными государственными учреждениями за пределами территории субъекта РФ, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в соответствии с тарифами на оплату специализированной, в том числе высокотехнологической, медицинской помощи, установленными для медицинской организации, оказавшей медицинскую помощь, с учетом результатов проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в порядке, предусмотренном частью 66 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

3. Нормированный страховой запас ТФОМС Республики Калмыкия в части средств, направляемых на цели, указанные в пунктах 1, 2 и 4 части настоящей статьи, формируется за счет доходов бюджета ТФОМС Республики Калмыкия, указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

4. Нормированный страховой запас ТФОМС Республики Калмыкия, направляемый на цели, указанные в пункте 3 части 2 настоящей статьи, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

5. Объем средств нормированного страхового запаса Фонда, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, определяется в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

Статья 8. Предоставление средств страховым медицинским организациям на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Средства на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования предоставляются страховым медицинским организациям в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования.

2. Установить для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Республики Калмыкия, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 9. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков



