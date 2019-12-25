Закон Курской области от 11 декабря 2019 года № 127-ЗКО "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Курской областной Думой 6 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области (далее - территориальный фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда в сумме 14 364 439,2 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции, получаемой из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Курской области, в сумме 14 154 134,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда в сумме 14 364 252,7 тыс. рублей;

3) профицит бюджета территориального фонда в сумме 186,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда на 2021 год в сумме 15 222 598,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 16 046 543,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда на 2021 год в сумме 15 222 598,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 16 046 543,3 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета территориального фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить поступление доходов бюджета территориального фонда:

1) на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета территориального фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда на 2020 год

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда на 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета территориального фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению № 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас территориального фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить размер нормированного страхового запаса финансовых средств территориального фонда:

на 2020 год в сумме 1 892 675,8 тыс. рублей, в том числе без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, и средств на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, в сумме 1 128 030,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 2 002 455,7 тыс. рублей, в том числе без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, и средств на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, в сумме 1 195 850,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 2 108 022,0 тыс. рублей, в том числе без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, и средств на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, в сумме 1 260 910,0 тыс. рублей.

2. Расходование средств нормированного страхового запаса территориального фонда в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов осуществлять в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории Курской области, за пределами Курской области в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Курской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета территориального фонда на 2020 год

1. Установить, что остатки средств территориального фонда по состоянию на 1 января 2020 года, образовавшиеся за счет доходов от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов, штрафов, санкций, возмещения ущерба, не подлежащие возврату в другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, расходуются в 2020 году на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Курской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что остатки средств территориального фонда по состоянию на 1 января 2020 года, образовавшиеся за счет межбюджетных трансфертов, поступающих в возмещение расходов на оказание медицинской помощи гражданам, застрахованным на территории иных субъектов Российской Федерации, медицинскими организациями Курской области, нормированного страхового запаса на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования расходуются в 2020 году в соответствии с настоящим Законом и сводной бюджетной росписью бюджета территориального фонда по их целевому назначению.

3. Установить, что в бюджет территориального фонда в размере 100 процентов зачисляются доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Установить норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации из бюджета территориального фонда, в соответствии с дифференцированными подушевыми нормативами финансирования.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



