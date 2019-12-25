Закон Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 98-оз "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 3 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области (далее - Фонд) на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 28194734,9 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 28079017,9 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 28194734,9 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 29604912,8 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 29489195,8 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 30770719,2 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 30655002,2 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 29604912,8 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 30770719,2 тысячи рублей.

Статья 2. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда и главные администраторы доходов бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 2.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, поступление доходов в бюджет Фонда на 2020 год согласно приложению 3, поступление доходов в бюджет Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году, в общей сумме 28079017,9 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 20047185,7 тысячи рублей, за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области в сумме 5051511,4 тысячи рублей, за счет прочих межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 2980320,8 тысячи рублей согласно приложению 5.

3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 и 2022 годах, в общих суммах 29489195,8 тысячи рублей и 30655002,2 тысячи рублей соответственно согласно приложению 6.

Статья 4. Расходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов согласно приложению 7, распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов согласно приложению 8.

2. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, и средств для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (далее - мероприятия):

1) на 2020 год составляет 2091558,1 тысячи рублей, в том числе 312092,8 тысячи рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

2) на 2021 год составляет 2192749,5 тысячи рублей, в том числе 462224,3 тысячи рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

3) на 2022 год составляет 2289900,1 тысячи рублей, в том числе 462224,3 тысячи рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

2. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий составляет:

1) на 2020 год 311526,4 тысячи рублей;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов 136941,7 тысячи рублей и 136941,7 тысячи рублей соответственно.

3. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2020 году в соответствии с решениями Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями других субъектов Российской Федерации лицам, застрахованным на территории Ленинградской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ленинградской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

4. Средства, предоставляемые из нормированного страхового запаса Фонда на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, направляются страховой медицинской организацией исключительно на оплату медицинской помощи застрахованным лицам по территориальной программе обязательного медицинского страхования.

5. Средства нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий предоставляются Фондом в медицинские организации на основании заключенного Фондом с медицинской организацией соглашения о финансовом обеспечении мероприятий.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

Установить, что в ходе исполнения настоящего областного закона в 2020 году в соответствии с частью 2 статьи 31 областного закона от 26 сентября 2002 года № 36-оз "О бюджетном процессе в Ленинградской области" изменения в сводную бюджетную роспись вносятся без внесения изменений в настоящий областной закон в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств по целевой статье "Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации", между видами расходов классификации расходов бюджетов.

Статья 7. Вступление в силу настоящего областного закона

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



