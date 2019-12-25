Закон Липецкой области от 17 декабря 2019 года № 318-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Липецким областным Советом депутатов 12 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 66 099 416 733,00 рублей (далее - руб.);

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 69 207 309 426,00 руб.;

3) дефицит областного бюджета в сумме 3 107 892 693,00 руб.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на 2022 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 67 168 655 089,00 руб. и на 2022 год в сумме 69 192 459 300,00 руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 68 344 856 138,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 131 368 500,76 руб., и на 2022 год в сумме 69 192 459 300,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 518 938 684,50 руб.

3) дефицит областного бюджета на 2021 год в сумме 1 176 201 049,00 руб.

3. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Липецкой области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (включая налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации) в бюджеты муниципальных районов и городских округов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений по доходам от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащим зачислению в областной бюджет, в бюджеты муниципальных районов, городских округов и городских поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Липецкой области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области, исполнительных органов государственной власти Липецкой области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов областного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности исполнения доходной части областного бюджета

Установить, что областными государственными унитарными предприятиями перечисляется в областной бюджет часть прибыли, остающейся по результатам работы за год после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в размере не менее 25 процентов.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Липецкой области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Липецкой области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Липецкой области на 2020 год в сумме 6 890 873 673,90 руб., на 2021 год в сумме 8 810 190 858,74 руб. и на 2022 год в сумме 8 430 594 510,00 руб., в том числе на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на 2020 год в сумме 268 158,50 руб., на 2021 год в сумме 268 158,50 руб., на 2022 год в сумме 268 158,50 руб.

6. Утвердить объем резервного фонда администрации Липецкой области на 2020 год в сумме 100 000 000,00 руб., на 2021 год в сумме 100 000 000,00 руб. и на 2022 год в сумме 100 000 000,00 руб.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 4 336 287 960,00 руб., на 2021 год в сумме 4 397 189 160,00 руб. и на 2022 год в сумме 4 542 341 260,00 руб.

8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в сумме 15 773 736 100,00 руб., на 2021 год в сумме 12 120 330 600,00 руб., на 2022 год в сумме 11 129 942 800,00 руб. согласно приложению 12 к настоящему Закону.

9. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доходы областного бюджета на 2020 год в сумме 15 773 736 100,00 руб., на 2021 год в сумме 12 120 330 600,00 руб., на 2022 год в сумме 11 129 942 800,00 руб.

Статья 6. Особенности исполнения областного бюджета в социально-культурной сфере

1. Утвердить перечень муниципальных учреждений, оказывающих услуги в соответствии с государственными полномочиями, переданными органам местного самоуправления в сфере образования, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с Законом Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы" согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Установить нормативы финансирования расходов дошкольных и общеобразовательных организаций по оплате труда с начислениями на одного воспитанника, учащегося на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях согласно приложению 14 к настоящему Закону.

3. Установить нормативы финансирования расходов дошкольных и общеобразовательных организаций по обеспечению образовательного процесса на одного воспитанника, учащегося на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, частичное покрытие дефицита местного бюджета, погашение долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным местным бюджетом от кредитных организаций, без предоставления местными бюджетами обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов и уплате процентных платежей, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели в 2020 году в сумме 330 000 000,00 руб., в 2021 году в сумме 300 000 000,00 руб., в 2022 году в сумме 300 000 000,00 руб.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

3. Порядок предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом администрации Липецкой области.

Статья 8. Условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Липецкой областью

Управление финансов Липецкой области в соответствии с пунктом 4 статьи 93.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Липецкой областью, следующими способами:

- предоставление отсрочки исполнения обязательств;

- предоставление рассрочки исполнения обязательств;

- изменение величины процентов за пользование денежными средствами, пеней и штрафов;

- предоставление отступного;

- новация обязательств.

Статья 9. Государственные внутренние заимствования, государственный внутренний долг и предоставление государственных гарантий Липецкой области

1. Утвердить предельный объем государственного долга Липецкой области на 2020 год в сумме 23 727 544 798,73 руб.

Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Липецкой области на 1 января 2021 года в сумме 15 513 576 098,73 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Липецкой области в сумме 589 744 000,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 2020 году:

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 3 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 121 500 000,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 2 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 52 639 200,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 209 198 700,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 52 689 100,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 126 118 800,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 46 694 900,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов в 2020 году:

по Дополнительному соглашению от 20 апреля 2015 года № 4 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-547 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 384 948,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 года № 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 217 785,55 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 01 декабря 2011 года № 01-01-06/06-459 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 50 372,95 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 3 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 083 209,02 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 2 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 469 294,29 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 865 069,28 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 469 739,16 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 124 387,01 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 416 299,07 руб.

2. Утвердить предельный объем государственного долга Липецкой области на 2021 год в сумме 20 763 576 098,73 руб.

Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Липецкой области на 1 января 2022 года в сумме 16 738 202 698,73 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Липецкой области в сумме 832 052 000,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 2021 году:

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 3 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 243 000 000,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 2 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 105 278 400,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 418 397 400,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 105 378 200,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 252 237 600,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 93 389 800,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов в 2021 году:

по Дополнительному соглашению от 20 апреля 2015 года № 4 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-547 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 384 948,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 года № 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 217 785,55 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 01 декабря 2011 года № 01-01-06/06-459 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 50 372,95 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 3 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 951 361,65 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 2 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 412 172,15 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 638 054,47 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 412 562,87 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 987 527,48 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 365 627,46 руб.

3. Утвердить предельный объем государственного долга Липецкой области на 2022 год в сумме 20 988 202 698,73 руб.

Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Липецкой области на 1 января 2023 года в сумме 16 862 829 298,73 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Липецкой области в сумме 1 074 360 000,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 2022 году:

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 3 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 243 000 000,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 2 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 105 278 400,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 418 397 400,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 105 378 200,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 252 237 600,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 93 389 800,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов в 2022 году:

по Дополнительному соглашению от 20 апреля 2015 года № 4 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-547 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 384 948,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 года № 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 217 785,55 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 01 декабря 2011 года № 01-01-06/06-459 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 50 372,95 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 3 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 708 361,64 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 2 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 306 893,75 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 219 657,08 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 307 184,67 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 735 289,88 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 272 237,66 руб.

4. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Липецкой области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем предоставляемых гарантий в 2020 году в сумме 250 000 000 руб., в 2021 году - в сумме 250 000 000 руб., в 2022 году - в сумме 250 000 000 руб.

6. Утвердить Программу государственных гарантий Липецкой области в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 10. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить объем:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Липецкой области: на 2020 год в сумме 1 570 295 700,00 руб.;

2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Липецкой области: на 2020 год в сумме 621 519 600,00 руб., на 2021 год в сумме 685 806 700,00 руб., в том числе нераспределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 118 088 700,00 руб., на 2022 год в сумме 621 519 600,00 руб., в том числе нераспределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 118 088 700,00 руб.;

3) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов области на 2020 год в сумме 399 883 100,00 руб., в том числе бюджетов поселений - 349 883 100,00 руб., нераспределенных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов - 50 000 000,00.

2. Утвердить уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2020 год - 1,50, на 2021 год - 1,50, на 2022 год - 1,50.

3. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей на 2020 - 2022 годы городских поселений в размере 1048,75 руб. на одного жителя, сельских поселений в размере 1127,08 руб. на одного жителя.

4. Утвердить распределение:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону;

3) дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год согласно приложению 20 к настоящему Закону

4) субвенций из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов, поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 21,22 к настоящему Закону;

5. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

7. Утвердить объем дотаций для выделения грантов в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований области на 2020 в размере 40 000 000,00 руб., на 2021 год - 40 000 000,00 руб., на 2022 год - 40 000 000,00 руб. согласно приложению 25 к настоящему Закону.

8. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов:

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год в размере 600 000 000,00 руб., на 2021 год - 600 000 000,00 руб.;

- на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов в рамках реализации государственной программы Липецкой области "Формирование современной городской среды в Липецкой области" на 2020 год в размере 51 421 560,00 руб., на 2021 год - 51 421 560,00 руб., на 2022 год - 87 083 830,00 руб.

- на реализацию муниципальных программ, направленных на создание виртуальных концертных залов в рамках реализации национального проекта "Культура" на 2020 год в размере 1 000 000,00 руб., на 2021 год - 5 700 000,00 руб.;

- на реализацию муниципальных программ, направленных на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта "Культура" на 2020 год в размере 10 000 000,00 руб., на 2021 год - 10 000 000,00 руб., 2022 год - 15 000 000,00 руб.;

- на реализацию муниципальных программ, направленных на создание модельных муниципальных библиотек в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта в рамках реализации национального проекта "Культура" на 2022 год - 3 600 000,00 руб.;

- на финансовое обеспечение реализации комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области" на 2020 год в размере 1 310 000,00 руб.

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами администрации области.

9. Установить, что в 2020 году предоставление субвенций в местные бюджеты, поступивших из федерального бюджета и имеющих целевое назначение, осуществляется на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Определить перечень межбюджетных трансфертов для предоставления в местные бюджеты в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета:

- субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

- субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов";

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Предоставление указанных межбюджетных трансфертов осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством.

10. Установить, что Управлению Федерального казначейства по Липецкой области могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам и источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 11. Индексация должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Липецкой области, ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Липецкой области

Повысить с 01 января 2020 года в 1,043 раза размеры должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Липецкой области, установленные Законом Липецкой области от 05 января 2000 года № 61-ОЗ "О денежном содержании и социальных гарантиях государственных гражданских служащих государственной гражданской службы Липецкой области".

Повысить с 01 января 2020 года в 1,043 раза размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Липецкой области, установленные Законом Липецкой области от 22 февраля 2006 года № 266-ОЗ "О социальных гарантиях лиц, замещающих и замещавших государственные должности Липецкой области".

Установить, что при индексации должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Липецкой области, ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Липецкой области, их размеры, а также размеры надбавок за выслугу лет, особые условия государственной гражданской службы, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Липецкой области, размеры ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности Липецкой области, подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Статья 12. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1. Утвердить предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из областного бюджета на 2020 год в объеме 5 613 886 020,68 руб., на 2021 год в объеме 4 463 307 977,65 руб., на 2022 год в объеме 5 400 513 616,97 руб. согласно приложению 26 к настоящему Закону.

2. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в порядке, установленном администрацией Липецкой области (далее - нормативный правовой акт о предоставлении субсидий).

В случае превышения фактической потребности в субсидиях над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на эти цели, размер субсидии для каждого получателя пропорционально уменьшается в порядке, установленном нормативным правовым актом о предоставлении субсидий (за исключением грантов в форме субсидий).

В случае увеличения объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий распределение дополнительного объема субсидий осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом о предоставлении субсидий.

3. Получатели субсидий на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета для получения субсидий должны соответствовать следующим требованиям:

у получателей субсидий (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у получателей субсидий (за исключением субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан) должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по возврату в областной бюджет предоставленных субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед областным бюджетом;

получатели субсидий (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан) - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

у получателей субсидий (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан) должна отсутствовать задолженность по заработной плате.

4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной управлением финансов Липецкой области (далее - типовая форма соглашения).

Внесение изменений в соглашения о предоставлении субсидий (расторжение соглашений о предоставлении субсидий) осуществляется на основании дополнительного соглашения о предоставлении субсидий в соответствии с типовой формой соглашения, установленной управлением финансов Липецкой области.

5. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашения о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие их предоставление, и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), является согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

6. При предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг помимо условий, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в соглашения о предоставлении субсидии, и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие их предоставление, являются:

запрет приобретения за счет полученных из областного бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Законом;

возврат получателем субсидий не использованных в отчетном финансовом году субсидий (остатков субсидий) в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. Гранты в форме субсидий, не использованные в течение установленного настоящим Законом срока, подлежат возврату в доход областного бюджета в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока его использования.

7. Сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении результатов, показателей, установленных в соответствии с подпунктом "з" пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" (при установлении таких показателей) и отчетности о достижении показателей, установленных в соответствии с подпунктом "з" пункта 7 Общих требований к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающих порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 года № 322 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе", устанавливаются нормативным правовым актом о предоставлении субсидий.

Сроки и формы представления получателем субсидии отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия или грант, устанавливаются главным распорядителем средств областного бюджета в соглашении о предоставлении субсидии.

Главный распорядитель средств областного бюджета вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

8. Главные распорядители средств областного бюджета и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

В случае выявления нарушений целей и (или) условий и порядка предоставления субсидий, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.

В случае недостижения результатов, показателей, установленных в соответствии с подпунктом "з" пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", а также установленных в соответствии с подпунктом "з" пункта 7 Общих требований к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающих порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 года № 322 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе", предусмотренных в соглашении о предоставлении субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в объеме, определяемом типовой формой соглашения.

Получатели субсидий обязаны возвратить в доход областного бюджета полученные в соответствующем отчетном финансовом году денежные средства и уплатить пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от размера субсидии, использованной с нарушением целей или условий, установленных при ее предоставлении, за каждый день использования субсидии до даты ее возврата:

а) на основании требования главного распорядителя средств областного бюджета - не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного требования;

б) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

При отказе от добровольного возврата указанных средств и уплаты пени главные распорядители средств областного бюджета обеспечивают их принудительное взыскание и перечисление в доход областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

9. Не использованные получателями субсидий в отчетном финансовом году субсидии (остатки субсидий) на финансовое обеспечение затрат подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Статья 13. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными, казенными и бюджетными учреждениями

1. Утвердить предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными, казенными и бюджетными учреждениями, из областного бюджета на 2020 год в объеме 545 286 771,63 руб., на 2021 год в объеме 460 040 866,32 руб., на 2022 год в объеме 481 700 966,31 руб. согласно приложению 27 к настоящему Закону.

2. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается администрацией Липецкой области (далее - нормативный правовой акт о предоставлении субсидий некоммерческим организациям).

В случае превышения фактической потребности в субсидиях над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на эти цели, размер субсидии для каждого получателя пропорционально уменьшается в порядке, установленном нормативным правовым актом о предоставлении субсидий некоммерческим организациям.

В случае увеличения объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий распределение дополнительного объема субсидий осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом о предоставлении субсидий некоммерческим организациям.

3. Получатели субсидий на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета для получения субсидий должны соответствовать следующим требованиям:

у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по возврату в областной бюджет предоставленных субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед областным бюджетом;

получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по заработной плате.

4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной управлением финансов Липецкой области (далее - типовое соглашение).

Внесение изменений в соглашения о предоставлении субсидий (расторжение соглашений о предоставлении субсидий) осуществляется на основании дополнительного соглашения о предоставлении субсидий в соответствии с типовой формой, установленной управлением финансов Липецкой области.

5. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в соглашения о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие их предоставление, и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), являются согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей субсидий, на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями.

6. Сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении результатов, показателей, установленных в соответствии с подпунктом "з" пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 мая 2017 года № 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями" (при установлении таких показателей), устанавливаются нормативным правовым актом о предоставлении субсидий некоммерческим организациям.

Главный распорядитель средств областного бюджета вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

7. Главные распорядители средств областного бюджета и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

В случае выявления нарушений целей и (или) условий и порядка предоставления субсидий, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.

В случае недостижения результатов, показателей, установленных в соответствии с подпунктом "з" пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 мая 2017 года № 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", предусмотренных в соглашении о предоставлении субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в объеме, определяемом типовым соглашением.

Получатели субсидий обязаны возвратить в доход областного бюджета полученные в соответствующем отчетном финансовом году денежные средства и уплатить пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от размера субсидии, использованной с нарушением целей или условий , установленных при ее предоставлении, за каждый день использования субсидии до даты ее возврата:

а) на основании требования главного распорядителя средств областного бюджета - не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного требования;

б) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

При отказе от добровольного возврата указанных средств и уплаты пени главные распорядители средств областного бюджета обеспечивают их принудительное взыскание и перечисление в доход областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

8. Не использованные в отчетном финансовом году субсидии (остаток субсидии), за исключением остатка по субсидиям некоммерческим организациям на содержание и обеспечение текущей деятельности фонда развития промышленности Липецкой области в целях предоставления финансовой поддержки в виде займов субъектам деятельности в сфере промышленности для реализации проектов, направленных на создание, завершение разработки и внедрение в производство новой высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции, по субсидиям некоммерческим организациям на организацию, обеспечение и осуществление деятельности центра "Мой бизнес", по субсидиям некоммерческим организациям на организацию, обеспечение и осуществление деятельности центра развития кооперативов, а также по субсидиям социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг, включенным в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 89 "О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг", возвращаются получателями субсидий в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Статья 14. Предоставление субсидии публично-правовой компании "Фонд защиты граждан - участников долевого строительства"

1. Утвердить предоставление субсидии публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (далее - Фонд) в форме имущественного взноса в имущество Фонда из областного бюджета на 2020 год в объеме 300 000 000,00 рублей на финансирование мероприятий по завершению строительства объекта незавершенного строительства по адресу г. Липецк ул. 50 лет НЛМК и (или) на выплату возмещения гражданам - участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу г. Липецк ул. 50 лет НЛМК в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Правила предоставления субсидии публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" устанавливаются нормативным правовым актом администрации Липецкой области.

3. Субсидия публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на цели, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и Фондом в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1192 "Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 статьи 131 Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Статья 15. Особенности исполнения областного бюджета в сфере агропромышленного комплекса

Установить, что средства субсидии из федерального бюджета, предусмотренной приложением 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", распределяются по мероприятиям, предусмотренным государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года № 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", исходя из необходимости достижения показателей результативности использования субсидии, согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 16. Установление арендной платы

Установить базовый уровень годовой арендной платы за пользование государственным имуществом, находящимся в государственной собственности Липецкой области, в размере 6 000,00 руб. за 1 кв. метр.

Статья 17. Финансовое обеспечение дополнительных расходов на осуществление переданных органам государственной власти Липецкой области государственных полномочий Российской Федерации

Определить объем средств для финансового обеспечения дополнительных расходов на осуществление переданных органам государственной власти Липецкой области государственных полномочий Российской Федерации на 2020 год в сумме 415 107 500,00 руб., на 2021 год в сумме 392 897 300,00 руб. и на 2022 год в сумме 383 104 400,00 руб., в том числе:

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2020 год в сумме 31 000 000,00 руб., на 2021 год в сумме 31 000 000,00 руб. и на 2022 год в сумме 31 000 000,00 руб. на следующие цели: обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния городских округов г. Липецка, г. Ельца и муниципальных районов Липецкой области;

- в области лесных отношений на 2020 год в сумме 310 459 800,00 руб., на 2021 год в сумме 292 054 200,00 руб. и на 2022 год в сумме 282 053 600,00 руб. на следующие цели: организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных средств и обеспечения функционирования пожарно-химических станций, осуществление контроля за использованием и воспроизводством лесов;

- в области охраны и использования объектов животного мира, охотничьих и водных биологических ресурсов на 2020 год в сумме 73 647 700,00 руб., на 2021 год в сумме 69 843 100,00 руб. и на 2022 год в сумме 70 050 800,00 руб. на следующие цели: организация и осуществление охраны объектов животного мира, охотничьих и водных биологических ресурсов, воспроизводство объектов животного мира, а также осуществление федерального государственного охотничьего надзора и федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Статья 18. Особенности исполнения областного бюджета в 2020 году

1. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в управлении финансов Липецкой области, в порядке, установленном управлением финансов Липецкой области.

2. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета, связанных с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах объема бюджетных ассигнований, без внесения в настоящий Закон является:

- передача полномочий между главными распорядителями средств областного бюджета по финансированию отдельных учреждений, мероприятий;

- создание, реорганизация, преобразование, ликвидация главных распорядителей средств областного бюджета, областных учреждений;

- изменение наименования главного распорядителя средств областного бюджета (главного администратора доходов областного бюджета), не вызванное его реорганизацией;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на выполнение функций государственными органами, обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, между группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета для предоставления субсидий местным бюджетам, между разделами, подразделами расходов классификации расходов бюджетов в случае принятия соответствующих решений органами государственной власти Липецкой области;

- преобразование муниципальных образований в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целях софинансирования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение условий софинансирования по реализации национальных проектов между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на выполнение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области, на осуществление выплат при увольнении в связи с упразднением органа государственной власти Липецкой области, государственного органа области, сокращением должностей гражданской службы и (или) численности работников, заключивших трудовой договор о работе в органах государственной власти и государственных органах Липецкой области;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию переданных полномочий из федерального бюджета между разделами, подразделами и видами расходов классификации расходов бюджетов.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



