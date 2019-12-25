Закон Московской области от 16 декабря 2019 года № 261/2019-ОЗ "О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят постановлением Московской областной Думы от 05.12.2019 № 10/101-П

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Московской области на 2020 год:

общий объем доходов бюджета Московской области в сумме 617 481 238 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 58 688 211 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Московской области в сумме 673 269 304 тыс. рублей;

дефицит бюджета Московской области в сумме 55 788 066 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов:

общий объем доходов бюджета Московской области на 2021 год в сумме 654 208 879 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 45 911 453 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 702 932 228 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 38 936 716 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Московской области на 2021 год в сумме 711 246 161 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 16 633 368 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 745 558 387 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 70 662 167 тыс. рублей;

дефицит бюджета Московской области на 2021 год в сумме 57 037 282 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 42 626 159 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 57 877 160 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 59 091 377 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 60 435 062 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить согласно приложению 1 к настоящему Закону:

дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Московской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области из бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

дополнительные нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений Московской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Московской области из бюджета Московской области на 2020 год;

нормативы отчислений в бюджет Московской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3

1. Утвердить нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских поселений Московской области от доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих распределению в консолидированный бюджет Московской области по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Установить, что в бюджет Московской области и бюджеты муниципальных образований Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированный бюджет Московской области по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, зачисляются в размере 90 процентов в бюджет Московской области, в размере 10 процентов в бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских поселений Московской области.

Статья 4

Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Московской области, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области и бюджетами муниципальных образований Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5

Утвердить:

поступления доходов в бюджет Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону;

перечень главных администраторов доходов бюджета Московской области согласно приложению 5 к настоящему Закону;

перечень главных администраторов доходов бюджетов муниципальных образований Московской области согласно приложению 6 к настоящему Закону;

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области согласно приложению 7 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

ведомственную структуру расходов бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов финансирование расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", производится в пределах средств, поступающих из федерального бюджета в виде субвенций на указанные цели.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 7

Установить, что финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве осуществляется на основании соглашения между Правительством Москвы от имени города федерального значения Москвы и Правительством Московской области об организации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве или Московской области, в 2018-2020 годах, заключенного на следующих основных условиях:

предмет соглашения - оказание гражданам дополнительных мер социальной поддержки в части осуществления пассажирских перевозок отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области или городе федерального значения Москве;

срок действия соглашения - по 31 декабря 2020 года (включительно) в части организации транспортного обслуживания; в части взаиморасчетов за транспортное обслуживание до полного выполнения сторонами соглашения своих обязательств.

Статья 8

Установить, что предоставление средств на покрытие выпадающих доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере перевозок пассажиров, возникающих в связи с предоставлением права бесплатного проезда на территории Московской области для отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве, осуществляется на основании заключенного соглашения между Правительством Москвы от имени города федерального значения Москвы и Правительством Московской области об организации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве или Московской области, в 2018-2020 годах и в соответствии с соглашениями, заключенными между центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе транспортного обслуживания населения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере перевозок пассажиров.

Статья 9

1. Учитывая большой вклад ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств, ветеранов военной службы, ветеранов труда (далее - ветераны) в развитие Московской области, установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2020 год - 5 700 тыс. рублей, на 2021 год - 5 700 тыс. рублей, на 2022 год - 5 700 тыс. рублей на денежные выплаты в размере 2500 рублей каждая ветеранам, проработавшим в органах государственной власти Московской области и государственных органах Московской области более 15 лет и вышедшим на пенсию, и вдовам (вдовцам) указанных ветеранов, не вступившим в повторный брак, в связи с днями воинской славы России:

23 февраля - День защитника Отечества, 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области.

3. Порядок предоставления денежной выплаты, указанной в части 1 настоящей статьи, утверждается Губернатором Московской области.

Статья 10

1. В целях защиты конституционных прав граждан установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2020 год - 105 тыс. рублей, на 2021 год - 105 тыс. рублей, на 2022 год - 105 тыс. рублей на денежные выплаты в размере 2 500 рублей каждая лицам, не подпадающим под категорию, указанную в статье 9 настоящего Закона, и получавшим в 2010-2019 годах денежные выплаты по установленным Губернатором Московской области спискам получателей единовременной денежной выплаты ветеранам войны, труда, военной службы, длительное время проработавшим в аппарате Московской областной Думы и Правительства Московской области, в связи с днями воинской славы России, указанными в статье 9 настоящего Закона.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются государственному органу Московской области, осуществляющему обеспечение деятельности Губернатора Московской области, первого Вице-губернатора Московской области, Вице-губернатора Московской области - руководителя Администрации Губернатора Московской области, Вице-губернаторов Московской области, первых заместителей и заместителей Председателя Правительства Московской области, Правительства Московской области, Администрации Губернатора Московской области.

3. Порядок предоставления денежной выплаты, указанной в части 1 настоящей статьи, утверждается Губернатором Московской области.

Статья 11

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусматриваются средства на расходы, связанные с доставкой и пересылкой денежных средств для предоставления в Московской области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

2. Перечисление средств на расходы, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется на основании договоров (контрактов), заключенных центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, осуществляющими исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области и в сфере образования Московской области, с соответствующими хозяйствующими субъектами на доставку и пересылку денежных средств для предоставления в Московской области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

3. Установить, что размер платы за доставку и пересылку денежных средств на предоставление в Московской области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов не должен превышать:

0,75 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке кредитными организациями;

2,2 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке и доставке иными хозяйствующими субъектами.

Статья 12

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2020 год - 80 542 тыс. рублей, на 2021 год - 80 542 тыс. рублей, на 2022 год - 80 542 тыс. рублей на предоставление субсидий профсоюзным организациям, созданным в органах государственной власти Московской области и государственных органах Московской области, на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области и членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются органам государственной власти Московской области и государственным органам Московской области.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 13

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусматриваются средства на расходы, связанные с пересылкой и доставкой денежных средств на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Московской области, государственным служащим Московской области, и лицам, замещавшим должности в органах государственной власти Московской области, единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет, денежной выплаты ветеранам, проработавшим в органах государственной власти Московской области и государственных органах Московской области более 15 лет и вышедшим на пенсию, и вдовам (вдовцам) указанных ветеранов, не вступившим в повторный брак, в связи с днями воинской славы России.

2. Перечисление средств на расходы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляется в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов на основании договоров (контрактов), заключенных центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области, с кредитными организациями на зачисление денежных средств на лицевые счета получателей, и в пределах средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на соответствующие цели.

3. Установить, что размер платы за пересылку денежных средств не должен превышать 0,5 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке кредитными организациями.

Статья 14

1. Установить, что с учетом коэффициента индексации 1,56973 в 2020 году, 1,63252 в 2021 году и 1,69782 в 2022 году определяются:

утвержденные постановлением Правительства Московской области от 04.10.2007 № 751/32 "Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" нормы денежного обеспечения и размеры денежных средств, ежемесячно выплачиваемых на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, а также ежегодного денежного пособия, выплачиваемого на приобретение твердого инвентаря, игрушек, книг, учебников, канцелярских товаров и других предметов первой необходимости, а также на оплату жизненно необходимых услуг для детей, указанных в частях 1 и 2 статьи 4 Закона Московской области № 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей";

стоимость питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, форменной одежды и иного вещевого имущества (обмундирования) и других предметов вещевого довольствия, предметов личной гигиены, представленных в утвержденных постановлением Правительства Московской области от 16.01.2009 № 28/53 "Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, форменной одеждой и другими предметами вещевого довольствия, предметами личной гигиены детей, обучающихся, воспитывающихся в общеобразовательных организациях Московской области" нормах обеспечения детей, указанных в абзацах первом - пятом части 11 статьи 17 Закона Московской области № 94/2013-ОЗ "Об образовании".

2. Установить, что с учетом коэффициента индексации 1,32566 в 2020 году, 1,37869 в 2021 году и 1,43383 в 2022 году определяется утвержденный постановлением Правительства Московской области от 01.09.2014 № 694/34 "Об утверждении размера стоимости питания и Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих (должностям служащих) в государственных профессиональных образовательных организациях Московской области и государственных образовательных организациях высшего образования Московской области" размер стоимости питания обучающихся, указанных в части 10 статьи 17 Закона Московской области № 94/2013-ОЗ "Об образовании".

Статья 15

Утвердить расходы бюджета Московской области на осуществление государственной поддержки семьи и детей на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 16

1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области, за счет средств бюджета Московской области организуются и проводятся мероприятия в сфере социальной защиты населения, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области.

2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 17

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматриваются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями:

1) на 2020 год в сумме 4 834 493 тыс. рублей, в том числе на мероприятия в сфере социальной защиты населения - 2 826 450 тыс. рублей, в сфере образования - 614 401 тыс. рублей, в сфере культуры - 150 000 тыс. рублей, в сфере физической культуры и спорта - 20 000 тыс. рублей, в сфере туризма - 258 350 тыс. рублей, в сфере предпринимательства - 784 292 тыс. рублей, в сфере информатики и использования информационных систем - 120 000 тыс. рублей, в сфере обеспечения безопасности - 1 000 тыс. рублей, на обеспечение деятельности в сфере транспорта - 60 000 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 5 272 297 тыс. рублей, в том числе на мероприятия в сфере социальной защиты населения - 3 372 264 тыс. рублей, в сфере образования - 691 138 тыс. рублей, в сфере культуры - 110 000 тыс. рублей, в сфере физической культуры и спорта - 20 000 тыс. рублей, в сфере туризма - 239 000 тыс. рублей, в сфере предпринимательства - 658 895 тыс. рублей, в сфере информатики и использования информационных систем - 120 000 тыс. рублей, в сфере обеспечения безопасности - 1 000 тыс. рублей, на обеспечение деятельности в сфере транспорта - 60 000 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 5 963 209 тыс. рублей, в том числе на мероприятия в сфере социальной защиты населения - 3 372 870 тыс. рублей, в сфере образования - 691 138 тыс. рублей, в сфере культуры - 20 000 тыс. рублей, в сфере физической культуры и спорта - 20 000 тыс. рублей, в сфере туризма - 239 000 тыс. рублей, в сфере предпринимательства - 1 429 201 тыс. рублей, в сфере информатики и использования информационных систем - 130 000 тыс. рублей, в сфере обеспечения безопасности - 1 000 тыс. рублей, на обеспечение деятельности в сфере транспорта - 60 000 тыс. рублей.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 18

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматриваются средства на предоставление грантов Губернатора Московской области лучшим образовательным организациям Московской области и на выплату грантов общеобразовательным организациям в Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере образования.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 19

1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере культуры, и подведомственными ему государственными учреждениями культуры Московской области за счет средств бюджета Московской области организуются и проводятся праздничные и культурно-массовые мероприятия регионального (Московской области) и межмуниципального значения, международные мероприятия, в том числе посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, конкурсы, фестивали, а также организуется участие государственных учреждений культуры Московской области, творческих коллективов и артистов Московской области в межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.

2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 20

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на обеспечение транспортного обслуживания праздничных, культурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, спортивных соревнований на территории Московской области, транспортное обслуживание иных мероприятий регионального (Московской области) и межмуниципального значения предусматривается на 2020 год - 21 242 тыс. рублей, на 2021 год - 22 092 тыс. рублей, на 2022 год - 22 975 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области.

3. Порядок определения перечня мероприятий, подлежащих транспортному обслуживанию за счет средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 21

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в Московской области на 2020 год в размере 44 994 641 тыс. рублей, на 2021 год в размере 46 789 733 тыс. рублей и на 2022 год в размере 48 662 924 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере охраны здоровья населения Московской области.

Статья 22

1.Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2020 год предусматриваются межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области в сумме 6 228 643 тыс. рублей, в том числе:

1) по Московской областной программе обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение в части базовой программы обязательного медицинского страхования в сумме 3 877 523 тыс. рублей;

2) по мероприятиям, не включенным в Московскую областную программу обязательного медицинского страхования, в сумме 2 351 120 тыс. рублей на финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме в амбулаторных и стационарных условиях и скорой медицинской помощи гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в рамках Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере охраны здоровья населения Московской области.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области.

Статья 23

1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере образования, за счет средств бюджета Московской области организуются и проводятся праздничные и культурно-массовые мероприятия регионального (Московской области) и межмуниципального значения в сфере образования, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, а также профессиональные праздники, фестивали, конкурсы, семинары и иные мероприятия в сфере образования.

2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 24

1. Установить, что из бюджета Московской области предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:

1) в 2020 году на:

возмещение расходов по отбору и передаче в упорядоченном состоянии архивных документов, отнесенных к собственности Московской области, в государственные архивы Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

частичное покрытие расходов по оплате коммунальных услуг религиозным организациям в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

2) в 2020 году и в плановом периоде 2021 года на:

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) к сетям газораспределения заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

3) в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов на:

реализацию мероприятий государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья";

компенсацию затрат на энергоресурсы организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

реализацию мероприятий государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья";

возмещение затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в соответствии с государственной программой Московской области "Социальная защита населения Московской области";

возмещение затрат на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в соответствии с государственной программой Московской области "Социальная защита населения Московской области";

компенсацию поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Московской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа) в соответствии с государственной программой Московской области "Социальная защита населения Московской области";

возмещение затрат на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающихся общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

компенсацию потерь в доходах в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса".

2. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области.

Статья 25

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Московской областью и публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" от 04.02.2019 № 02 (далее - Соглашение о сотрудничестве) предусматриваются субсидии публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" (далее - Фонд) на реализацию Плана мероприятий ("дорожной карты") по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах ГК "Урбан групп", утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 21 июля 2018 года № 5620п-П9:

1) в 2020 году в сумме 3 000 000 тыс. рублей в части финансирования завершения строительства объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов, застройщиками которых являлись общество с ограниченной ответственностью "Ивастрой", общество с ограниченной ответственностью "Хайгейт", общество с ограниченной ответственностью "Ваш город", общество с ограниченной ответственностью "Экоквартал", акционерное общество "Континент проект" (далее - Застройщики-банкроты), и для строительства которых привлекались средства граждан-участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - многоквартирные дома);

2) в 2020 году в сумме 4 500 000 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 5 480 200 тыс. рублей в части финансирования завершения строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры (далее - объекты инфраструктуры) и объектов капитального строительства, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) многоквартирных домов и объектов инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - объекты инженерно-технического обеспечения), застройщиками которых являлись Застройщики-банкроты.

2. Целями предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, являются:

финансирование мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов, а также объектов инфраструктуры и объектов инженерно-технического обеспечения, определенных Соглашением о сотрудничестве, осуществляемых унитарной некоммерческой организацией в организационно-правовой форме фонда, созданной в соответствии со статьей 91 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 218-ФЗ);

финансирование мероприятий, предусмотренных пунктами 1 и 6 части 2 статьи 131 Федерального закона № 218-ФЗ.

3. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в отдельных сферах жилищной политики и градостроительной деятельности, за исключением строительства объектов капитального строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансируемых из бюджета Московской области за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, участвующему в реализации государственной политики в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также в обеспечении реализации проектов строительства (реконструкции) объектов нежилого назначения на территории Московской области.

4. Порядки определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Московской области.

Статья 26

Установить, что бюджетные кредиты из бюджета Московской области предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Московской области, на 2020 год в сумме 1 000 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 000 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Статья 27

1. Установить, что центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, вправе в пределах общего объема бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов, предусмотренных статьей 26 настоящего Закона, предоставлять бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Московской области, в сумме, не превышающей установленной статьей 26 настоящего Закона, с уплатой процентов за пользование бюджетным кредитом в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

В случае отклонения более чем на 5 процентов общего объема налоговых и неналоговых доходов, утвержденных в местном бюджете на текущий финансовый год, от объема прогнозных налоговых и неналоговых доходов, учтенных при формировании межбюджетных отношений на соответствующий финансовый год, проценты за пользование бюджетным кредитом устанавливаются в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

Бюджетные кредиты бюджетам городских и сельских поселений Московской области предоставляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении их бюджетов, связанных с предупреждением ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий.

2. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, предоставляются на возвратной и возмездной основах, в размере и на срок, определяемые соответствующими распоряжениями центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Московской области предоставляются на срок в пределах финансового года.

4. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области, которые не имеют просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Московской области.

Бюджетные кредиты, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются без обеспечения исполнения муниципальными образованиями Московской области своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

В случае если предоставленные бюджетные кредиты, указанные в части 1 настоящей статьи, не погашены в установленные договорами о предоставлении бюджетных кредитов сроки, остаток непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджету муниципального образования Московской области из бюджета Московской области, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.

5. Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 28

1. Установить, что центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, вправе провести в 2020 году реструктуризацию задолженности муниципальных образований Московской области перед бюджетом Московской области по бюджетным кредитам, предоставленным в 2017-2019 годах на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджетов муниципальных образований Московской области.

2. Установить, что реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, указанным в части 1 настоящей статьи, осуществляется путем предоставления отсрочки или рассрочки погашения задолженности на срок в пределах 2020 года.

3. Плата за отсроченную (рассроченную) задолженность устанавливается в 2020 году в размере 0,1 процента годовых от суммы отсроченной (рассроченной) задолженности.

4. Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации в 2020 году задолженности по бюджетным кредитам, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливаются распоряжением центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

Статья 29

В целях регулирования в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов взаимоотношений бюджета Московской области с бюджетами муниципальных образований Московской области утвердить:

Методику определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону;

Методику определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджетов городских поселений Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов городских поселений Московской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону;

Методику определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджетов сельских поселений Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов сельских поселений Московской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 30

1. Установить на 2020 год:

критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Московской области - 0,9;

критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Московской области - 0,6;

критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области - 1,0.

2. Установить на плановый период 2021 и 2022 годов критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских округов Московской области - 1,0.

Статья 31

1. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Московской области на 2020 год в размере 91 681 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Московской области из бюджета Московской области на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 32

1. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области из бюджета Московской области на 2020 год в размере 48 812 657 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области из бюджета Московской области, в том числе заменяемых дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Московской области, на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области из бюджета Московской области на 2021 год в размере 49 521 421 тыс. рублей, на 2022 год в размере 54 425 086 тыс. рублей.

4. Утвердить нераспределенный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области из бюджета Московской области на 2021 год в размере 5 262 169 тыс. рублей, на 2022 год в размере 9 334 554 тыс. рублей.

5. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области, подлежащих перечислению из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Московской области, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований Московской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 33

Утвердить:

перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области, предоставляемых из бюджета Московской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области по решению вопросов местного значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 19 к настоящему Закону;

иные дотации, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону;

распределение и объемы субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону;

распределение и объемы субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2020 год согласно приложению 22 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону;

распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

Статья 34

Утвердить:

общий объем дотаций бюджетам муниципальных образований Московской области на 2020 год в сумме 5 856 115 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8 246 523 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 12 993 170 тыс. рублей;

общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на 2020 год в сумме 83 032 530 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 80 914 505 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 53 768 792 тыс. рублей;

общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на 2020 год в сумме 120 241 415 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 119 260 934 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 119 049 049 тыс. рублей;

общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, на 2020 год в сумме 1 968 179 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 759 935 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 443 547 тыс. рублей.

Статья 35

1.Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2020 год - 1 000 000 тыс. рублей, на 2021 год - 1 000 000 тыс. рублей, на 2022 год - 1 000 000 тыс. рублей на предоставление грантов муниципальным образованиям - победителям конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий муниципальных образований Московской области.

2. Гранты, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, предоставляются в форме иных дотаций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области.

3. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

4. Условия предоставления и расходования грантов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, и их распределение между бюджетами муниципальных образований Московской области устанавливается Правительством Московской области.

Статья 36

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2021 года в размере 232 334 315 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Московской области - 0 рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2022 года в размере 289 371 597 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Московской области - 0 рублей.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2023 года в размере 331 997 756 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Московской области - 0 рублей.

Статья 37

Установить предельный объем заимствований Московской области в течение 2020 года в сумме 113 722 775 тыс. рублей, 2021 года в сумме 115 238 212 тыс. рублей, 2022 года в сумме 103 492 638 тыс. рублей.

Статья 38

Выкуп государственных ценных бумаг Московской области производится в 2020 году в объеме до 3 000 000 тыс. рублей (включительно), в 2021 году в объеме до 3 000 000 тыс. рублей (включительно), в 2022 году в объеме до 3 000 000 тыс. рублей (включительно).

Статья 39

Установить объем расходов бюджета Московской области на обслуживание государственного долга Московской области на 2020 год в размере 13 755 585 тыс. рублей, на 2021 год в размере 20 239 441 тыс. рублей и на 2022 год в размере 24 788 942 тыс. рублей.

Статья 40

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматриваются средства на оплату услуг:

рейтинговых агентств по оценке кредитоспособности Московской области и выпусков государственных ценных бумаг Московской области, присвоению (обновлению) и поддержанию рейтингов Московской области и выпускаемым государственным ценным бумагам Московской области, наблюдению за рейтингом Московской области на 2020 год в сумме до 4 700 тыс. рублей, на 2021 год в сумме до 4 700 тыс. рублей, на 2022 год в сумме до 4 700 тыс. рублей;

профессиональных участников рынка ценных бумаг, отвечающих за оказание услуг, связанных с организацией размещения, допуском к размещению, размещением, организацией торгов, включением и поддержанием в котировальных списках, хранением сертификатов, выкупом и дальнейшим обращением государственных ценных бумаг Московской области, а также с хранением и обращением облигаций, приобретенных от имени Московской области в рамках обязательств, принятых Московской областью в соответствии с законодательством Московской области, на 2020 год в сумме до 75 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме до 75 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме до 75 000 тыс. рублей;

по проведению экспертизы оказанных услуг по предоставлению Московской области кредитов и услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг на 2020 год в сумме до 100 тыс. рублей, на 2021 год в сумме до 100 тыс. рублей, на 2022 год в сумме до 100 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

3. Установить, что от имени Московской области права государственного заказчика по государственным контрактам, заключенным с рейтинговыми агентствами на оказание услуг по оценке кредитоспособности Московской области и выпусков государственных ценных бумаг Московской области, присвоению (обновлению) и поддержанию рейтингов Московской области и выпускаемым государственным ценным бумагам Московской области, наблюдению за рейтингом Московской области, с профессиональными участниками рынка ценных бумаг на оказание услуг, связанных с организацией размещения, допуском к размещению, размещением, организацией торгов, включением и поддержанием в котировальных списках, хранением сертификатов, выкупом и дальнейшим обращением государственных ценных бумаг Московской области, а также с хранением и обращением облигаций, приобретенных от имени Московской области в рамках обязательств, принятых Московской областью в соответствии с законодательством Московской области, осуществляются центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

Статья 41

Утвердить заключение в 2020 году центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, от имени Московской области государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов, на оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

предельная сумма кредита (лимита) по одному государственному контракту - до 15 000 000 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка - определяется по итогам аукционов в электронной форме по отбору кредитных организаций на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов, на оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии;

срок погашения кредита - до семи лет со дня заключения соответствующего государственного контракта;

цели использования кредита - финансирование дефицита бюджета Московской области, а также погашение государственных долговых обязательств Московской области;

возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита;

возможность неиспользования кредитной линии или использования кредитной линии не в полном объеме (при заключении государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии).

Статья 42

Утвердить:

программу государственных внутренних заимствований Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону;

программу государственных гарантий Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону;

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

Статья 43

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области:

на 2020 год в размере 48 088 256 тыс. рублей;

на 2021 год в размере 78 013 161 тыс. рублей;

на 2022 год в размере 75 303 720 тыс. рублей.

2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Московской области, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются:

1) на 2020 год:

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе транспортного обслуживания населения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, на финансирование подпрограмм "Дороги Подмосковья", "Безопасность дорожного движения" и "Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 46 009 369 тыс. рублей; подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" в размере 26 864 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, на финансирование подпрограммы "Управление государственными финансами Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления уплаты процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Московской области по бюджетному кредиту, полученному Московской областью из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере 2 558 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере имущественно-земельных отношений, на финансирование подпрограммы "Развитие имущественного комплекса Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления мероприятий по оценке земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд Московской области, в размере 38 334 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах совершенствования архитектурно-художественного облика городов, поселений и иных населенных пунктов, архитектуры и отдельных направлений градостроительной деятельности, на финансирование подпрограммы "Дороги Подмосковья" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 811 131 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и общественных территорий Московской области, на финансирование подпрограммы "Комфортная городская среда" государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" в размере 1 200 000 тыс. рублей.

2) на 2021 год:

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе транспортного обслуживания населения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, на финансирование подпрограмм "Дороги Подмосковья", "Безопасность дорожного движения" и "Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 76 269 583 тыс. рублей; подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" в размере 98 753 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, на финансирование подпрограммы "Управление государственными финансами Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления уплаты процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Московской области по бюджетному кредиту, полученному Московской областью из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере 2 558 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере имущественно-земельных отношений, на финансирование подпрограммы "Развитие имущественного комплекса Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления мероприятий по оценке земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд Московской области, в размере 39 867 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах совершенствования архитектурно-художественного облика городов, поселений и иных населенных пунктов, архитектуры и отдельных направлений градостроительной деятельности, на финансирование подпрограммы "Дороги Подмосковья" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 402 400 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и общественных территорий Московской области, на финансирование подпрограммы "Комфортная городская среда" государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" в размере 1 200 000 тыс. рублей.

3) на 2022 год:

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе транспортного обслуживания населения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, на финансирование подпрограмм "Дороги Подмосковья", "Безопасность дорожного движения" и "Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 73 554 235 тыс. рублей; подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" в размере 103 065 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, на финансирование подпрограммы "Управление государственными финансами Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления уплаты процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Московской области по бюджетному кредиту, полученному Московской областью из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере 2 558 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере имущественно-земельных отношений, на финансирование подпрограммы "Развитие имущественного комплекса Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления мероприятий по оценке земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд Московской области, в размере 41 462 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах совершенствования архитектурно-художественного облика городов, поселений и иных населенных пунктов, архитектуры и отдельных направлений градостроительной деятельности, на финансирование подпрограммы "Дороги Подмосковья" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 402 400 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и общественных территорий Московской области, на финансирование подпрограммы "Комфортная городская среда" государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" в размере 1 200 000 тыс. рублей.

Статья 44

Утвердить бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, из бюджета Московской области на 2020 год, согласно приложению 28 к настоящему Закону.

Статья 45

Установить размер:

резервного фонда Правительства Московской области на 2020 год в сумме 500 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 500 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 500 000 тыс. рублей;

резервного фонда Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2020 год в сумме 50 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 50 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50 000 тыс. рублей.

Статья 46

1. Установить, что из резервного фонда Правительства Московской области на основании соответствующих договоров (соглашений), в том числе могут осуществляться следующие расходы:

бюджетные ассигнования организациям и иным субъектам Российской Федерации в связи с произошедшими на их территории террористическими актами, катастрофами, авариями, пожарами и иными событиями, повлекшими тяжкие последствия;

меры социальной поддержки гражданам и членам их семей, имеющим место жительства в иных субъектах Российской Федерации, пострадавшим в результате террористических актов, катастроф, аварий, пожаров и иных событий, повлекших тяжкие последствия, произошедших на территории Московской области;

гуманитарная помощь соотечественникам за рубежом, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также поддержка социально незащищенных категорий соотечественников в зависимости от их принадлежности к группам соотечественников, предусмотренным Федеральным законом от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", на основании международных договоров Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также за счет средств резервного фонда Правительства Московской области могут осуществляться расходы, в том числе на:

охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму;

оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям лиц, погибших в результате опасных природных явлений, стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории Московской области, повлекших тяжкие последствия;

неотложные мероприятия по обеспечению обязательств органов государственной власти Московской области по защите и гарантиям конституционных прав и свобод граждан;

оказание дополнительной помощи при возникновении непредвиденных расходов в связи с неотложной необходимостью в проведении капитального ремонта и недостаточностью средств фонда капитального ремонта, сформированного в многоквартирном доме на специальном счете или на счете регионального оператора, для финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту при возникновении аварии, пожара, чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, акта терроризма и экстремизма, создавших негативное воздействие на конструктивные элементы и (или) внутридомовые инженерные системы многоквартирного дома.

2. Из резервного фонда Правительства Московской области может осуществляться дополнительное финансирование непредвиденных расходов по обеспечению финансовых обязательств муниципальных образований Московской области, возникших в связи с решением вопросов местного значения в случаях, если средства, необходимые на осуществление соответствующих расходов, не предусмотрены бюджетами муниципальных образований Московской области либо при их недостаточности.

Передача средств из резервного фонда Правительства Московской области осуществляется на безвозвратной и безвозмездной основе в форме иных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном для использования бюджетных ассигнований указанного резервного фонда.

Статья 47

Центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, осуществляет размещение средств бюджета Московской области на банковских депозитах в соответствии с Законом Московской области № 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области".

Статья 48

Установить, что государственные бюджетные и автономные учреждения Московской области не позднее 1 июня 2020 года обеспечивают возврат в бюджет Московской области средств в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 2019 году на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 49

Установить, что остатки средств бюджета Московской области на начало текущего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Московской области в текущем финансовом году, направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств бюджета Московской области на начало текущего финансового года;

в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета Московской области местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, направляются в случае принятия соответствующих изменений в государственные программы Московской области или адресные программы Московской области на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, направляются в случае принятия соответствующих изменений в государственные программы Московской области или адресные программы Московской области на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Московской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются в случае принятия соответствующих изменений в государственные программы Московской области или адресные программы Московской области на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 50

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе за счет средств, перечисленных из федерального бюджета, подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых 10 рабочих дней 2020 года.

Статья 51

1. Установить, что суммы авансовых платежей, предусматриваемых получателями средств бюджета Московской области при заключении государственных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением государственных контрактов, авансовые платежи по которым подлежат казначейскому сопровождению территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации) в пределах доведенных им в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, по государственным контрактам, сумма которых превышает 50 000 тыс. рублей, перечисляются в сроки, определенные соответствующим государственным контрактом, на счета, открытые центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в учреждении Центрального банка Российской Федерации.

2. Установить, что суммы авансовых платежей по контрактам, договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями, соисполнителями по государственному контракту, источником финансового обеспечения которых являются указанные в части 1 настоящей статьи средства, перечисляются в сроки, определенные соответствующим контрактом, договором, на счета, указанные в части 1 настоящей статьи, в случае если сумма контракта, договора превышает 50 000 тыс. рублей.

3. Операции по зачислению и списанию средств на счетах, указанных в частях 1, 2 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с Законом Московской области № 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области".

4. Положения частей 1, 2 настоящей статьи не распространяются на суммы авансовых платежей по государственным контрактам, контрактам, договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предметом которых является приобретение услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, имущественное и личное страхование, страхование ответственности, аренда.

Статья 52

Установить, что главные распорядители средств бюджета Московской области на основании принимаемых ими решений передают Управлению Федерального казначейства по Московской области в порядке, установленном Федеральным казначейством, полномочия получателя средств бюджета Московской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в случаях, если в целях софинансирования расходного обязательства Московской области по предоставлению указанных межбюджетных трансфертов предоставляются субсидии, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

Статья 53

1. Остатки средств на счетах центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на которых отражаются соответственно операции со средствами, поступающими во временное распоряжение государственных казенных учреждений Московской области, операции со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, операции с субсидиями, предоставленными из бюджета Московской области государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление капитальных вложений, операции со средствами указанными в частях 1, 2 статьи 51 настоящего Закона, перечисляются центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в бюджет Московской области с их возвратом не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года на счета, с которых они были ранее перечислены, в порядке, установленном центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

2. Центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств, указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления государственными казенными учреждениями Московской области, юридическими лицами, не являющимися участниками бюджетного процесса, государственными унитарными предприятиями Московской области, юридическими лицами, указанными в статье 51 настоящего Закона, платежных документов, в порядке, установленном центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

Статья 54

Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Московской области в соответствии с решениями руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, без внесения изменений в настоящий Закон, предусмотренные частью 1 статьи 156 Закона Московской области № 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области".

Статья 55

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

2. Со дня вступления в силу до 1 января 2020 года настоящий Закон применяется в целях обеспечения исполнения бюджета Московской области в 2019 году.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



