Не менее десяти лесных пожаров зафиксировано в Грузии

Лесные пожары вспыхнули в разных регионах Грузии. Всего зафиксировано десять активных очагов возгорания.

В настоящее время угрозы распространения огня на населенные пункты нет, передает РИА Новости со ссылкой на власти страны. Борьбу с пламенем ведут десятки спасателей с помощью спецтехники.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Атенском ущелье возле села Ормоци (регион Шида Картли). Доступ к очагам возгорания там затруднен из-за сложного рельефа и недостаточной видимости. С огнем борются 40 специалистов, а также вертолет погранполиции МВД и гусеничная пожарная техника минобороны Грузии.