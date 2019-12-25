Немецкие СМИ уличили НАТО в "репетиции" наступления на Россию

Учения НАТО "Защитник Европы-2020" (Defender Europe 2020) станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет газета Junge Welt.

По сценарию учений, стартующих в начале следующего года, военных переправят через Атлантику в Западную Европу, а затем в Польшу и Прибалтику - "как можно ближе к российской границе". "Официально это учения США, но на самом деле страны-члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против России", - говорится в статье.

Автор материала отмечает, что вооруженные силы США используют маневры для проверки всей логистической цепочки в направлении Восточной Европы. Вначале из США в Европу перебросят 20 тысяч военнослужащих. Там они получат оборудование из четырех специальных складов, созданных в Западной Европе. Речь идет об объектах в Нидерландах (Ойгельшовен), в Бельгии (Зутендааль) и в Германии (Дюльмен, Мизау). На объектах находятся готовые к использованию танки, гаубицы и бронетранспортеры. Всего в Европе имеется порядка 13 тысяч американских военных складов. В учениях "Защитник Европы-2020", которые начнутся в феврале, примут участие военнослужащие из 18 стран-членов НАТО, в том числе из Германии. Приготовления к ним идут полным ходом, пишет издание.

Учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Черного и Балтийского морей указывают на подготовку альянса к крупномасштабному конфликту, комментирует ситуацию начальник Генштаба Валерий Герасимов. При этом блок продвигает тезис о "российской военной угрозе", трактуя любые действия России по обеспечению безопасности или любое плановое мероприятие в области военного строительства как "угрозу миру"