Закон Новосибирской области от 20 декабря 2019 года № 441-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Новосибирской области 16 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области (далее - территориальный фонд) на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета территориального фонда в сумме 42 099 093,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 40 970 492,0 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 1 014 247,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда в сумме 42 099 093,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов бюджета территориального фонда на 2021 год в сумме 44 617 261,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 43 430 166,9 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 1 068 680,3 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 47 042 846,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 45 789 828,7 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 1 132 266,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда на 2021 год в сумме 44 617 261,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 47 042 846,9 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета территориального фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета территориального фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, передаваемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Установить, что межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области".

2. Установить, что межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, направляются на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования.

Статья 5. Нормированный страховой запас

1. Установить размер нормированного страхового запаса территориального фонда:

1) на 2020 год не более 4 500 000,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год не более 4 770 000,0 тыс. рублей;

3) на 2022 год не более 5 000 000,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета территориального фонда в 2020 году

1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета территориального фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

1) увеличение бюджетных ассигнований за счет доходов, поступивших в бюджет территориального фонда сверх объема, утвержденного в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету территориального фонда в текущем финансовом году.

2. Установить, что доходы, поступившие в бюджет территориального фонда сверх объема, утвержденного в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

3. Остаток средств нормированного страхового запаса территориального фонда, образовавшийся в бюджете территориального фонда по состоянию на 1 января 2020 года, направляется на пополнение нормированного страхового запаса территориального фонда в 2020 году.

4. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020 год, в размере одного процента от суммы средств, поступивших страховым медицинским организациям по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



