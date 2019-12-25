Путин проведет Госсовет и посмотрит балет 26 декабря

Завтра президент проведет заседание Госсовета, сообщили в пресс-службе Кремля. Темой станет аграрная политика.

Участники обсудят вопросы эффективного сельхозпроизводства и развития сельских территорий. Докладчики - министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Будет рассмотрена роль регионов в реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий в 2015-2019 годы и этапы реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

Отдельное внимание - итогам развития АПК и предстоящим задачам. Также на повестке - поддержка малого бизнеса, подготовка кадров для села и обеспечение поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Затем Владимир Путин примет участие в торжественном вечере по случаю Нового Года в Большом театре. На сцене будут представлены одноактные балеты "Кармен-сюита" и "Бриллианты".