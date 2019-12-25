Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Начальник управления внутренних дел на Московском метрополитене Николай Савченко уволен со своей должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

"Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Савченко Николая Анатольевича, начальника управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве", - говорится в тексте указа, опубликованного в среду, 25 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Причины такого кадрового решения не указываются.

Ранее стало известно, что Путин освободил от должности от ряд высокопоставленных представителей МВД, СК, ФСИН и МЧС, среди которых пятеро - в звании генералов.