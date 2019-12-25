Основные работы по строительству станции МЦД-2 "Остафьево" завершены

Строительство станции МЦД-2 "Остафьево" в поселении Рязановское Новомосковского округа Москвы подходит к концу. Новая станция значительно улучшит транспортную доступность округа, поскольку у проживающих там москвичей нет метро в пешей доступности и вопрос открытия новой платформы для них особенно важен.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что новая станция включает в себя две пассажирские платформы и конкорс - крытый надземный переход. Уже готовы турникетная и кассовая зона, эскалаторы и лифты. Расположена "Остафьево" между станциями "Щербинка" и "Силикатная" МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино - Подольск). Строительство ведет РЖД.

В дептрансе сообщают, что все системы Московских центральных диаметров сейчас работают штатно, справляется с нагрузкой и новая билетная система. На станциях у турникетов и валидаторов дежурят консультанты, которые помогают пассажирам разобраться с новой системой.

Напомним, два первых МЦД запустили 21 ноября - по сути это новая система легкого метро, которая связала Москву с Подмосковьем. Пригородные электрички теперь курсируют без перерывов с укороченным интервалом, благодаря чему пользоваться ими можно как подземкой.