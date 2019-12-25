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25.12.2019 16:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Росздравнадзор проверит больницу в Подмосковье, где умерла 13-летняя девочка

Текст: Ирина Рыбникова

Росздравнадзор проведет проверку в центральной районной больнице подмосковного Серпухова, где умерла 13-летняя пациентка. Также проверки пройдут на Московской областной станции скорой помощи, сообщает управление Росздравнадзора по Москве и Московской области.

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Мама погибшей девочки считает, что трагедия произошла из-за халатности врачей. Сначала подросток обратился в поликлинику, где врач диагностировал ОРВИ. Но через день больной стало хуже, ее забрала "Скорая", которая, по словам матери, поехала сначала в одну больницу, где их не приняли, потом во вторую. Девочку со рвотой и болями в животе оставили на ночь в Серпуховской ЦРБ. Утром она пожаловалась по телефону, что ей плохо и к ней никто не подходит - и это был последний раз, когда мама слышала ее голос. Через час после этого разговора школьница умерла.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Росздравнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Серпухов

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