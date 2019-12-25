У жителя Подмосковья украли часы за 8 млн рублей

Неизвестный ограбил дом в деревне неподалеку от подмосковного Красногорска. Злоумышленник похитил крупную сумму денег и драгоценности, в том числе элитные швейцарские часы стоимостью 8 миллионов рублей.

Пострадавший обратился в полицию 23 декабря, сообщает KP.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, злоумышленник проник внутрь, взломав балконную дверь на первом этаже. Известно, что он забрал с собой восемь тысяч долларов, 10 тысяч рублей, ювелирные украшения и золотые изделия.

Правоохранители начали проверку и приступили к розыску преступника.