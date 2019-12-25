Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей из-за "минирования"

Около 500 человек пришлось эвакуировать из хабаровского аэропорта из-за анонимного сообщения о минировании. Информация, как рассказали ТАСС в пресс-службе терминала, поступила в правоохранительные органы.

Взрыв якобы мог произойти новом здании. Часть пассажиров и сотрудников, находящихся в нем, перевели в международный терминал. Других, чтобы не мерзнуть на морозе, посадили в автобус. Кроме того, из-за возможного минирования пришлось задержать выход из самолета, прибывшего из Москвы.

Помещения оперативно обследовали. Угроза не подтвердилась. Люди уже начали возвращаться обратно.