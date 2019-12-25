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25.12.2019 06:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей из-за "минирования"

Текст: Дина Непомнящая

Около 500 человек пришлось эвакуировать из хабаровского аэропорта из-за анонимного сообщения о минировании. Информация, как рассказали ТАСС в пресс-службе терминала, поступила в правоохранительные органы.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Взрыв якобы мог произойти новом здании. Часть пассажиров и сотрудников, находящихся в нем, перевели в международный терминал. Других, чтобы не мерзнуть на морозе, посадили в автобус. Кроме того, из-за возможного минирования пришлось задержать выход из самолета, прибывшего из Москвы.

Помещения оперативно обследовали. Угроза не подтвердилась. Люди уже начали возвращаться обратно.

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