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25.12.2019 09:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Найденные у озера Хасан в Приморье фрагменты танков отправят в музей

Текст: Ольга Журман
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Участники отряда "Авиапоиск" отправили на реставрацию фрагменты советских танков, найденных у озера Хасан. Потом они будут выставлены в экспозиции музея исторической техники во Владивостоке, посвященной военному конфликту 1938 года, сообщает Интерфакс.

Фото: vk.com/aviapoisk_dfo
В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка

На месте боев найдены части танка Т-26 и бронекорпуса, плавающего танка разведки Т-37, гусеницы и другие детали.

По словам командира отряда Ярослава Ливанского, поисковикам удалось установить имена считавшихся пропавшими без вести 20 красноармейцев, погибших у озера Хасан.

"За зиму мы проработаем документы, подготовим информационный стенд с фамилиями павших, фотографиям бронемашин, описанием печальных событий. Весной планируем установить стенд на месте сражения", - сказал агентству Ливанский.

Отряд продолжит в 2020 году работы на найденной ранее полосе наступления 95-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии, который подвергся сильным ударам японской артиллерии.

Справка "РГ"

Бои у озера Хасан в Приморье в 1938 году - это пограничное столкновение между Японской императорской армией и Красной Армией из-за оспаривания Японией принадлежности территории у озера Хасан и реки Туманная. Бои длились несколько дней. Столкновение закончилось перемирием. Границы СССР остались в неприкосновенности.

Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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