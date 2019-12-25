Найденные у озера Хасан в Приморье фрагменты танков отправят в музей

Участники отряда "Авиапоиск" отправили на реставрацию фрагменты советских танков, найденных у озера Хасан. Потом они будут выставлены в экспозиции музея исторической техники во Владивостоке, посвященной военному конфликту 1938 года, сообщает Интерфакс.

На месте боев найдены части танка Т-26 и бронекорпуса, плавающего танка разведки Т-37, гусеницы и другие детали.

По словам командира отряда Ярослава Ливанского, поисковикам удалось установить имена считавшихся пропавшими без вести 20 красноармейцев, погибших у озера Хасан.

"За зиму мы проработаем документы, подготовим информационный стенд с фамилиями павших, фотографиям бронемашин, описанием печальных событий. Весной планируем установить стенд на месте сражения", - сказал агентству Ливанский.

Отряд продолжит в 2020 году работы на найденной ранее полосе наступления 95-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии, который подвергся сильным ударам японской артиллерии.

Справка "РГ"

Бои у озера Хасан в Приморье в 1938 году - это пограничное столкновение между Японской императорской армией и Красной Армией из-за оспаривания Японией принадлежности территории у озера Хасан и реки Туманная. Бои длились несколько дней. Столкновение закончилось перемирием. Границы СССР остались в неприкосновенности.