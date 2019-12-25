У побережья Камчатки поднимутся девятиметровые волны

Шторм с волнами высотой восемь-девять метров ожидается у юго-восточного побережья Камчатки.

Как сообщается на сайте регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, опасное явление сохранится до вечера 26 декабря.

"Волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые в этот момент находятся в море и не укрыты в бухтах", - отмечает ВрИО начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Сергей Федоров.

Экипажи кораблей, которые оказались в зоне шторма, уже предупредили о надвигающейся угрозе.