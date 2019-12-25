Жители Благовещенска получили особый подарок от местной библиотеки и Почты России. В преддверии Нового года была ограниченным тиражом выпущена уникальная открытка 1915 года из семейного архива одной из местных жительниц Юлии Восколовой.

Оригинальная поздравительная почтовая карточка была черно-белой. Больше ста лет назад ее отправил своим родным из Владивостока дядя Юлии.

"На обороте целая семейная история. Узнать ее смогут и все получатели открытки - благодаря QR-коду, размещенному на ней", - сообщили в дирекции муниципальной информационной библиотечной системы города.

"Потомки" старой карточки стали цветными. Очаровательную картинку с девочкой и собачкой раскрасили в издательстве "Царское слово".

Купить ее для себя или отправить близким в другой город жители Благовещенска смогут 27 декабря в молодежной библиотеке им. А.П.Чехова. Там можно будет не только приобрести открытку, но и погасить ее и любое другое почтовое отправление особым сувенирным штемпелем с изображением Триумфальной арки в окружении нарядных елей и надписью "Благовещенск".