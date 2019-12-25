В Хабаровске четверо мужчин похитили человека и требовали выкуп

В Хабаровске четверо мужчин похитили 21-летнего парня и требовали с него за освобождение 120 тысяч рублей. Об этом сообщает краевое следственное управление СК РФ.

Потерпевший позвонил родственникам с просьбой достать деньги, но близкие сразу сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Злоумышленники избивали похищенного, а для конспирации постоянно меняли квартиры.

Через два дня мужчину вызволили из плена сотрудники краевого УМВД. Его доставили в больницу с переломом ребра, а также многочисленными ссадинами и кровоподтеками.

Преступники задержаны. В отношении всех возбуждено уголовное дело о похищении человека.