Новости

В Хабаровске и Владивостоке "заминировали" вокзалы 08:43
Поезд из Петербурга прибыл в Симферополь 08:33
Пассажир упал на пути на "фиолетовой" ветке московского метро 08:33
В новосибирском метро женщина упала на рельсы перед поездом 08:31
Кабмин Украины провел экстренное совещание по газовым переговорам с РФ 08:30
Глава Бурятии сделал выговор курящему водителю школьного автобуса 08:28
Глава Счетной палаты рассказал о спасении Путиным экономики РФ 08:08
Видео: в Челябинске владелец внедорожника очистил дорогу от снега 08:00
Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши 07:58
Нурмагомедов вошел в тройку сильнейших бойцов ММА 07:50
Назван окончательный состав сборной России на молодежный ЧМ по хоккею 07:27
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России 07:05
Опубликовано видео проезда первого поезда по Крымскому мосту 06:50
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту 06:47
Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей из-за "минирования" 06:46
В Приморье пассажирский автобус насмерть сбил 7-летнего ребенка 06:22
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль 06:13
Боевики вдвое увеличили обстрелы в Сирии 06:01
В Магадане сотрудник колонии передал заключенному три телефона 05:59
Закупаемые в США военные конвертопланы разместят в пригороде Токио 05:52
На Камчатке задержали судно с 10 незаконно пойманными кречетами 05:28
Пассажирский катер затонул у берегов Гаити 05:23
В Хабаровском крае осудят директора школы, где на ученицу упала крыша 04:37
На Камчатке обстреляют лавиноопасные склоны вулкана 04:34
Президент Бразилии рассказал о потере памяти 04:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 08:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске и Владивостоке "заминировали" вокзалы

Текст: Дина Непомнящая

На вокзалах Владивостока и Хабаровска в среду днем прошли экстренные эвакуации из-за сообщений о минировании.

В Мурманске "заминировали" здание областного правительства

"Было оповещение, в полицию позвонили, сказали, что заминировано. Но оперативно проверили, ничего не нашли", - рассказал РИА Новости представитель ДВЖД.

После того как здания были проверены сотрудники и пассажиры смогли вернуться обратно. Все поезда выехали по расписанию. А вот несколько автобусных маршрутов пришлось задержать.

Ранее эвакуация прошла в терминале внутренних линий хабаровского аэропорта. Во время проверки здания был задержан выход из самолета, прибывшего из Москвы. 

Происшествия ЧП Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России
Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру за высылку евреев
Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту