В Хабаровске и Владивостоке "заминировали" вокзалы

На вокзалах Владивостока и Хабаровска в среду днем прошли экстренные эвакуации из-за сообщений о минировании.

"Было оповещение, в полицию позвонили, сказали, что заминировано. Но оперативно проверили, ничего не нашли", - рассказал РИА Новости представитель ДВЖД.

После того как здания были проверены сотрудники и пассажиры смогли вернуться обратно. Все поезда выехали по расписанию. А вот несколько автобусных маршрутов пришлось задержать.

Ранее эвакуация прошла в терминале внутренних линий хабаровского аэропорта. Во время проверки здания был задержан выход из самолета, прибывшего из Москвы.