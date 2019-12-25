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25.12.2019 04:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае осудят директора школы, где на ученицу упала крыша

Текст: Дина Непомнящая
Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО
Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО

Следователи направили в суд материалы уголовного дела о халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ) в отношении директора школы № 1 города Советская Гавань. Под следствием женщина оказалась после того, как на одну из ее учениц упала часть сорванной ветром крыши.

ЧП произошло 5 сентября 2018 года, когда в Хабаровском крае бушевал тайфун "Джеби". Из-за непогоды руководитель учебного заведения решила распустить детей по домам и издала приказ об отмене уроков. При этом безопасность учеников до момента, когда за ними придут родители, директор не обеспечила.

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"В результате халатности обвиняемой две девочки без присмотра со стороны педагогических работников вышли во двор школы, где на одну из них упали фрагменты крыши здания", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Здоровью ребенка был нанесен тяжкий вред. С переломом ноги школьницу доставили в больницу, где ей оказали помощь медики.

Директор в ходе следствия не признала, что виновна в случившемся.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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