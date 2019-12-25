В Хабаровском крае осудят директора школы, где на ученицу упала крыша

Следователи направили в суд материалы уголовного дела о халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ) в отношении директора школы № 1 города Советская Гавань. Под следствием женщина оказалась после того, как на одну из ее учениц упала часть сорванной ветром крыши.

ЧП произошло 5 сентября 2018 года, когда в Хабаровском крае бушевал тайфун "Джеби". Из-за непогоды руководитель учебного заведения решила распустить детей по домам и издала приказ об отмене уроков. При этом безопасность учеников до момента, когда за ними придут родители, директор не обеспечила.

"В результате халатности обвиняемой две девочки без присмотра со стороны педагогических работников вышли во двор школы, где на одну из них упали фрагменты крыши здания", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Здоровью ребенка был нанесен тяжкий вред. С переломом ноги школьницу доставили в больницу, где ей оказали помощь медики.

Директор в ходе следствия не признала, что виновна в случившемся.