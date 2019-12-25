В Магадане сотрудник колонии передал заключенному три телефона

В Магаданской области сотрудник исправительной колонии передал заключенному три мобильных телефона, сообщается на сайте прокуратуры региона.

По данным следствия, подозреваемый отдал мобильные устройства и другие запрещенные предметы за вознаграждение в 46 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о совершении должностным лицом действий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства (часть первая статьи 286 УК РФ).

Работнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.