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25.12.2019 05:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магадане сотрудник колонии передал заключенному три телефона

Текст: Ольга Журман

В Магаданской области сотрудник исправительной колонии передал заключенному три мобильных телефона, сообщается на сайте прокуратуры региона.

На Кубани по подозрению во взятке арестован начальник колонии

По данным следствия, подозреваемый отдал мобильные устройства и другие запрещенные предметы за вознаграждение в 46 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о совершении должностным лицом действий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства (часть первая статьи 286 УК РФ).

Работнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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