В Приморье пассажирский автобус насмерть сбил 7-летнего ребенка

В Уссурийске полиция возбудила уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погиб семилетний пешеход, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

По информации ведомства, 60-летний водитель пассажирского микроавтобуса марки "Луидор" проехал на красный свет и сбил ребенка, переходившего дорогу на зеленый свет. После этого автобус столкнулся с двумя автомобилями на встречной полосе - они пропускали пешеходов.

Приехавшие на место ДТП медики не смогли спасти ребенка, он скончался в реанимации городской больницы. Помощь понадобилась и одной пассажирке автобуса - 10-летней девочке, ей диагностировали сотрясение мозга.

"Стаж вождения водителя составляет 27 лет. В 2019 году к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения он не привлекался. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в его крови", - отмечает ведомство.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека". Водитель маршрутки задержан.