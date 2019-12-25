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25.12.2019 15:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Более 30 обманутых турфирмой клиентов обратились в полицию Ижевска

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В полицию Ижевска обратились более 30 клиентов местной турфирмы "Твой тур". Компания не выполнила свои обязательства перед жителями Ижевска, Екатеринбурга и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

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Турфирма имела два офиса - в Ижевске и Санкт-Петербурге, и с мая 2018 года до января 2019 года организовывала туры по разным направлениям и полностью выполнял свои обязательства.

Однако позже, кроме обычных путевок клиентам стали предлагать так называемые "проверочные" туры. Людям говорили, что владельцы отелей якобы заказали проверку качества оказания услуг в их гостинице с подробным фотоотчетом.

В этом случае клиент получал тур по низкой цене и обещание вернуть ему от 20 до 60 процентов стоимости еще и на следующую путевку, чего не происходило.

Сумма ущерба составила около трех миллионов рублей. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России "Мошенничество".

Полиция уже изъяла документы турфирмы, которые свидетельствуют о том, что никаких "проверочных" туров и договоренностей с отелями не было. Также устанавливаются другие потерпевшие. Если вы стали жертвой подобного преступления обратитесь в дежурную часть УМВД России по Ижевску по телефону 02 (со всех мобильных - 102).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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