Более 30 обманутых турфирмой клиентов обратились в полицию Ижевска

В полицию Ижевска обратились более 30 клиентов местной турфирмы "Твой тур". Компания не выполнила свои обязательства перед жителями Ижевска, Екатеринбурга и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Турфирма имела два офиса - в Ижевске и Санкт-Петербурге, и с мая 2018 года до января 2019 года организовывала туры по разным направлениям и полностью выполнял свои обязательства.

Однако позже, кроме обычных путевок клиентам стали предлагать так называемые "проверочные" туры. Людям говорили, что владельцы отелей якобы заказали проверку качества оказания услуг в их гостинице с подробным фотоотчетом.

В этом случае клиент получал тур по низкой цене и обещание вернуть ему от 20 до 60 процентов стоимости еще и на следующую путевку, чего не происходило.

Сумма ущерба составила около трех миллионов рублей. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России "Мошенничество".

Полиция уже изъяла документы турфирмы, которые свидетельствуют о том, что никаких "проверочных" туров и договоренностей с отелями не было. Также устанавливаются другие потерпевшие. Если вы стали жертвой подобного преступления обратитесь в дежурную часть УМВД России по Ижевску по телефону 02 (со всех мобильных - 102).