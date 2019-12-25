Прокуратура выяснила причины учений МВД Татарстана со школьниками

Как сообщают в ведомстве, изначально отдел полиции собирался провести тактико-строевые занятия в местном парке отдыха "Солнечный". На учениях 25 полицейских должны были отработать пресечение массовых беспорядков. А роль "правонарушителей" отводилась представителям актива Новотроицкого сельского поселения. Но затем, как пояснил руководитель учений, администрация оказалась от этой идеи, поскольку там шла подготовка к Новому году.

В итоге "разгонять митинг" решили на территорию Новотроицкой средней общеобразовательной школы. А статистами сделали учащихся. Это решение было согласовано с руководством учреждения.

В ходе учений подростки изображали нарушителей общественного порядка, а "17 сотрудников полиции, выстроившись в живую цепь со щитами в руках, отрабатывали действия по пресечению разрыва цепи при столкновении".

Директор школы и классный руководитель девятиклассников наблюдали за происходящим.

В прокуратуре считают, что привлечение несовершеннолетних к учениям личного состава органа внутренних дел являлось незаконным. Должностные лица, причастные к этому, поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья учащихся.

Прокуратура направила представления главе Тукаевского муниципального района и начальнику местного отдела МВД. Поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности.

Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы для уголовно-правовой оценки случившегося.

Напомним, ранее глава МВД России Владимир Колокольцев уволил организаторов учений в школе. А руководитель татарстанского МВД Артем Хохорин был предупрежден о неполном служебном соответствии.