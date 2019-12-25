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25.12.2019 19:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Дзержинске очевидцы засняли яркую небесную вспышку

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Дзержинске Нижегородской области горожанам удалось заснять загадочную небесную вспышку. Природу этого явления объяснить пока не удалось.

Фото: Михаил Квасов/ РГ
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Очевидец рассказал KP.Ru, что в понедельник, 23 декабря, около 17 часов на западе наблюдалось настоящее зарево: половина неба была освещена красно-оранжевым светом. Звуков при этом не было. Спустя несколько секунд вспышка погасла.

В соцсетях горожане выдвигали самые разные предположения. Самой правдоподобной версией был пожар. Однако вспышка на небе продолжалась всего несколько секунд.

В региональном управлении МЧС пояснили, что крупных пожаров в тот день зафиксировано не было: два возгорания мусора 23 декабря в Дзержинске оперативно потушили.

Общество Природа Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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