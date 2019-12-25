В Казани пассажиры почти сутки не могут улететь в Череповец

Около 20 часов провели на данный момент в казанском аэропорту пассажиры рейса Казань-Череповец.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, вылет был назначен на 19 часов 20 минут 24 декабря. Однако из-за плохих метеоусловий его отменили.

На рейс зарегистрировано 28 пассажиров, в том числе один ребенок. Семь человек уже сдали билеты.

Остальных разместили в гостинице. Они получаю горячее питание и прохладительные напитки. Ситуация находится под личным контролем заместителя Татарского транспортного прокурора.

Если позволит погода, пассажиры смогут вылететь в Череповец 25 декабря, в 19 часов 20 минут.