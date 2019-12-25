В Прикамье более 500 детей эвакуировали из-за распыления газа в школе

В городе Чайковский Пермского края неизвестный распылил слезоточивый газ в помещении общеобразовательной школы № 4. Из здания было срочно эвакуировано 537 детей и 46 сотрудников школы.

Как пояснили ГУ МЧС России по Пермскому краю, инцидент произошел на третьем этаже здания школы. На данный момент за медицинской помощью обратились 20 человек.

Прокуратура Пермского края проведет проверку по факту инцидента. В частности, будет оценено состояние пропускного режима в школе, а также действия сотрудников образовательного учреждения в экстренной ситуации.