На Алтае из-за сильной пурги перекрыли трассы

На территории Алтайского края продолжительное время бушует сильнейшая метель. Из-за непогоды в регионе объявлено экстренное предупреждение, на автодорогах перекрывают движение, а из аэропорта не выпускают самолеты.

Местами порывы ветра достигают 25-27 метров в секунду.

- К развертыванию готовятся мобильные и стационарные пункты обогрева на случай ухудшения ситуации, - сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю. - Организовано взаимодействие со старостами и главами населенных пунктов, прилегающих к автомобильным дорогам. Проведено оповещение водителей дальних рейсов. Организовано дежурство патрульных групп с участием сотрудников ГИБДД и пожарно-спасательных гарнизонов.

По данным спасателей, полностью перекрыто движение на автодороге К-09 Поспелиха - Курья - Третьяково - граница с Республикой Казахстан - для всех видов транспорта. Объявлен перерыв в движении на автодороге К-03 Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области.

На региональных трассах закрыто движение для большегрузного и автобусного транспорта. На автомобильных дорогах федерального значения ограничено движение автомобилей.

По данным синоптиков, в ближайшее время в Алтайском крае сохранятся неблагоприятные погодные условия.

Спасатели рекомендуют местным жителям не рисковать и воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.