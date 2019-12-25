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25.12.2019 11:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае из-за сильной пурги перекрыли трассы

Текст: Наталья Граф (Барнаул)
На территории Алтайского края продолжительное время бушует сильнейшая метель. Из-за непогоды в регионе объявлено экстренное предупреждение, на автодорогах перекрывают движение, а из аэропорта не выпускают самолеты.

Местами порывы ветра достигают 25-27 метров в секунду.

Фото: правительство Кировской области
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- К развертыванию готовятся мобильные и стационарные пункты обогрева на случай ухудшения ситуации, - сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю. - Организовано взаимодействие со старостами и главами населенных пунктов, прилегающих к автомобильным дорогам. Проведено оповещение водителей дальних рейсов. Организовано дежурство патрульных групп с участием сотрудников ГИБДД и пожарно-спасательных гарнизонов.

По данным спасателей, полностью перекрыто движение на автодороге К-09 Поспелиха - Курья - Третьяково - граница с Республикой Казахстан - для всех видов транспорта. Объявлен перерыв в движении на автодороге К-03 Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области.

На региональных трассах закрыто движение для большегрузного и автобусного транспорта. На автомобильных дорогах федерального значения ограничено движение автомобилей.

По данным синоптиков, в ближайшее время в Алтайском крае сохранятся неблагоприятные погодные условия.

Спасатели рекомендуют местным жителям не рисковать и воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

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