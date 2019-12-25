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25.12.2019 10:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кемерове хирурги избавили молодую мать от огромной опухоли

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Хирурги областной клинической больницы сделали молодой матери успешную операцию по удалению огромной опухоли позвоночника.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Бибилиотека Philips
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Жительница Тисульского района постоянно терпела сильную боль в спине: из-за того, что ее малыш не совсем здоров, его приходится все время носить на руках. Вот медики и списывали боль на постоянную нагрузку и травму позвоночника. Однако время шло, но лечение не помогало: боль усиливалась.

В итоге пациентку Тисульской райбольницы направили на обследование в Кемерово. Там сделали МРТ, которое и показало, что боль женщине причиняет новообразование размером около шестнадцати сантиметров. Тут же было принято решение об операции. Благо в арсенале у хирургов есть все необходимое для удаления всевозможных опухолей эндоскопическими методами - безопасно и малотравматично, через небольшие разрезы. Поэтому пациенты уже на вторые сутки после вмешательства могут вставать.

- Детально рассматривать органы, нервы, сосуды и минимизировать кровопотерю нам позволяет современная эндоскопическая стойка, - рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Кемеровской областной клинической больницы Орлан Ооржак. - Аппаратура с высоким разрешением дает возможность перевернуть изображение на 180 градусов, чтобы можно было видеть тот или иной орган с разных сторон.

Сегодня женщина уже дома. Гистологическое исследование показало, что опухоль была доброкачественной, а значит дополнительного лечения не требуется. Единственная проблема: пока нельзя брать ребенка на руки. Врачи на некоторое время запретили пациентке физическую нагрузку.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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