В Кузбассе из-за двух ДТП перекрыли движение на федеральной трассе

Участок федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса пришлось перекрыть из-за двух ДТП. Там организовано реверсивное движение.

Первая авария произошла на 186-м километре трассы сегодня около десяти часов утра. Грузовой автомобиль Scania столкнулся с Mercedes. Водитель легковой иномарки погиб. А около одиннадцати часов на этом же участке последовательно столкнулись сразу семь транспортных средств - три грузовика и четыре легковушки. Получил травмы водитель Mazda Bongo.

На место ДТП прибыли экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому району. Движение было полностью перекрыто. Водителям рекомендовали двигаться по автодороге "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга".

- Сейчас на аварийном участке движение частично восстановлено, сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, водители не справились с управлением в сложных погодных условиях, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Между тем в Кузбассе уже вторые сутки идет снег, сопровождающийся ветром. Синоптики прогнозируют усиление его до 23-х метров в секунду 25-го и ночью 26 декабря, а также похолодание. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательнее и осторожнее. Учитывать особенности своих транспортных средств при выборе маршрута и времени поездки (особенно - на большие расстояния). А лучше по возможности вовсе от нее отказаться.