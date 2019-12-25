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25.12.2019 11:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Избитую в Ингушетии девочку выписали из больницы

Текст: Марина Бровкина (Магас)

Семилетнюю девочку, которая была избита своей тетей, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

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Как ранее писала "РГ", о возможной выписке врачи информировали еще 23 декабря. Напомним, что девочка попала к медикам в тяжелом состоянии. Врачам удалось спасти ее левую руку, но часть правой руки пришлось ампутировать.

Девочку истязала родная тетя, в отношении которой сейчас расследуется уголовное дело. Детский омбудсмен по Ингушетии Зарема Чахкиева оформила над ребенком временное опекунство. Маму сначала хотели лишить родительских прав, но дело было приостановлено.

Власти Ингушетии пообещали взять на себя расходы по установке бионического протеза пострадавшей, а также снять на год квартиру в столице республики, чтобы девочка смогла жить вместе с родной мамой.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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