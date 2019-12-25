Птиц, которых отобрали у петербургских фотографов, выпустят на волю

Дикие птицы, изъятые у петербургских фотографов, обретут свободу. Об этом рассказали в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга.

В Петербурге регулярно отбирают диких птиц, которых используют уличные фотографы. Чаще всего их передают на реабилитацию в госпиталь "Зеленый попугай". После лечения птиц выпустят в природу. В частности, сразу после январских праздников на свободу полетят серые неясыти. По словам зоозащитников, это самое благоприятное время для их выпуска. Тремя месяцами позже, в апреле, на волю выпустят осоеда, пустельгу и четырех ушастых сов.

Среди них - ушастая сова (птица, занесенная в Красную книгу Санкт-Петербурга), которую неделю назад отобрали у фотографов на Невском проспекте. Она выглядела истощенной и измученной. Ветеринары констатировали, что у совы частично утрачено оперение, есть проблемы с почками. Ей оказали первую помощь, сейчас состояние птицы оценивается как удовлетворительное. Но все равно ей необходимо пройти продолжительную реабилитацию. К апрелю сова будет готова вернуться в природу.

Сотрудники комитета по природопользованию призывают петербуржцев и гостей города не фотографироваться с дикими животными и птицами - это незаконно и неэтично. О подобных предложениях нужно сообщать по телефонам (812) 417-59-28 или 112.