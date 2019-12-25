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25.12.2019 13:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Северодвинске вывели из эллинга новейшую подлодку "Новосибирск"

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Фото: Павел Кононов/РГ Фото: Павел Кононов/РГ
Фото: Павел Кононов/РГ

В Северодвинске вывели из эллинга атомный подводный крейсер четвертого поколения "Новосибирск" проекта "Ясень-М".

Это первый серийный корабль большой серии, в которой будут выходить основные многоцелевые атомные подводные лодки страны. "Новосибирск" построен по модернизированному проекту с применением технических решений, которые до этого не использовались в российском судостроении. Первый корабль проекта "Ясень-М" стал воплощением новейших уникальных разработок в области вооружения, технических и радиоэлектронных комплексов, а также энергетических установок.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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- По сравнению с кораблями проекта "Ясень", у подлодок новой серии усилены боевые возможности, - отметил командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Константин Кабанцов. - "Новосибирск" способен поражать любые цели - подводные, надводные, береговые объекты, в том числе авианосные ударные группировки.

- Корабли этой серии соединили в себе лучшие качества многоцелевых АПЛ предыдущего поколения и новые возможности, которые появились в связи с оснащением крылатыми ракетами большой дальности. Это позволяет решать такую важную задачу, как стратегическое ядерное сдерживание, - подчеркнул генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Владимир Дорофеев.

Вывод из эллинга - помещения, где строилось судно, - считается рождением корабля. По традиции в честь него прошла торжественная церемония с участием судостроителей, ветеранов, экипажа подводной лодки, представителей органов власти, ВМФ, научных и проектных организаций.

Новые АПЛ принято называть в честь городов, которые вносят большой вклад в развитие страны. Заместитель губернатора Новосибирской области Василий Смирнов пообещал, что крупнейший центр академической науки будет укреплять шефские связи с экипажем новой субмарины.

После торжественных речей командир АПЛ "Новосибирск" капитан II ранга Максим Шпирко по традиции разбил бутылку шампанского о борт лодки. Раздалась команда: "Стапель - на ход!", и огромная субмарина медленно двинулась к выходу из эллинга.

- Это современнейший корабль, лучший в мире. Весь экипаж гордится тем, что нам его доверили. Мы прошли соответствующее обучение, изучили матчасть и полностью готовы выполнять поставленные задачи в море, - рассказал Максим Шпирко.

После вывода из эллинга кораблю предстоят работы на достроечной набережной, заводские ходовые и государственные испытания. В состав ВМФ России "Новосибирск" будет передан в 2020 году.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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