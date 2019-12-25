В Выборге на гидрографическом катамаране подняли Андреевский флаг

Головной большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский" проекта 23370Г приняли в состав ВМФ России. В среду на нем подняли Андреевский флаг.

В ходе торжественной церемонии экипаж катера позравило командование Ленинградской военно-морской базы. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. Здесь рассказали об уникальности "Михаила Казанского". Она - в катамаранной конструкции корпуса, которая позволила значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения оборудования. А это многолучевой эхолот с комплексом сбора и обработки информации, промерный эхолот, система измерения параметров качки, звука в воде, электронная картографическая навигационная интегрированная система и другие современные приборы.

Катер-катамаран нового поколения получил имя инженер-полковника Михаила Казанского - выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке "Дороги жизни" на Ладожском озере в годы Великой Отечественной войны, начальника ледовой службы Балтийского флота.

Гидрографический катер проекта 23370Г предназначен для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ. Водоизмещение катера - около 140 тонн. Дальность плавания - 175 морских миль, скорость - 14 узлов.