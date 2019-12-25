Новости

Россия выделит почти 5 млн долларов на снижение детской смертности в КНДР 10:23
Загитова в составе сборной примет участие в показательных выступлениях 10:22
Первый поезд прибыл в Севастополь точно по расписанию 10:20
В Екатеринбурге аэропорт Кольцово восстановил работу после сбоя 10:16
Три человека пострадали при аварийной посадке вертолета Ми-8 10:15
Японская компания стала использовать роботов для складирования и упаковки 10:13
Прокурора Норильска задержали по подозрению во взятке 10:12
Овечкин вручил Дональду Трампу рождественский подарок 10:05
Рособрнадзор опубликовал результаты итогового сочинения 10:02
Россия получит ПВО на новых физических принципах 10:01
Найденные у озера Хасан в Приморье фрагменты танков отправят в музей 09:54
Джедая из "Звездных войн" назвали именем погибшего американского студента 09:50
В Одессе осквернен настенный рисунок с героями "Ликвидации" 09:49
Краски, роботы, бриллианты: Что уральцы подарят своим близким на новый год 09:48
В Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 09:45
В Благовещенске "оживили" рождественскую открытку прошлого века 09:38
Девушка выжила после падения под поезд на "фиолетовой" линии метро 09:29
Преступник ограбил два банка во Флориде за 20 минут 09:29
Моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили в Крым 09:29
В Прикамье женщина набросилась на полицейского, вступившегося за ее сына 09:23
В Тюмени из новогоднего городка убрали вмерзших в лед рыб 09:22
Первым пассажирам поезда в Крым пришлют по почте подстаканники 09:10
Злоумышленник расстрелял двух жителей Флориды и покончил с собой 08:56
В Московском зоопарке родился детеныш редкого суматранского орангутана 08:52
В Хабаровске и Владивостоке "заминировали" вокзалы 08:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Видеотрансляция конференции "Редкие наследственные заболевания"
Видеотрансляция конференции "Редкие наследственные заболевания"
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 09:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Краски, роботы, бриллианты: Что уральцы подарят своим близким на новый год

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Перед Новым годом жители Екатеринбурга и Челябинска активнее всего искали в Сети товары для детей, но денег больше тратили на подарки для взрослых.

Фото: iStock
Уральцы встретят новый год в Чехии и странах Юго-Восточной Азии

Как сообщает пресс-служба сервиса Яндекс.Деньги, жители обоих уральских мегаполисов в выборе подарков солидарны: лидируют в поиске наборы для рисования (166 процентов), радиоуправляемые игрушки (149), роботы и трансформеры (143), подарочные наборы (141) и настольные игры такие как футбол, хоккей и бильярд (129).

А вот что касается потраченных на эти подарки денег, то на первом месте в обоих случаях - ювелирные украшение. А вот прочие траты в Екатеринбурге и Челябинске отличаются. Жители столицы Среднего Урала больше всего выложили за электронику, детские игрушки, товары для хобби и спорттовары (в порядке убывания сумм). Их соседи с Южного Урала ставят хобби выше спорта, а игрушки выше электроники.

Кстати об электронике: самыми востребованными товарами в этой категории оказались электрические зубные щетки, а также умные колонки и фотоаппараты моментальной печати.

"И в Челябинске и в Екатеринбурге на 15-16 процентов стало больше заказов в магазинах косметики (средний чек 3381 и 3082 рубля соответственно). Среди товаров для красоты в декабре популярнее всего были щипцы, плойки и выпрямители - на страницы с этими товарами пользователи переходили в 1,8 раза чаще, чем в ноябре", - говорится в исследовании.

Экономика Товары и цены Общество Ежедневник Праздники Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область Новый год

Главное сегодня

Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
В Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России
Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру за высылку евреев
Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции