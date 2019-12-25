Краски, роботы, бриллианты: Что уральцы подарят своим близким на новый год

Перед Новым годом жители Екатеринбурга и Челябинска активнее всего искали в Сети товары для детей, но денег больше тратили на подарки для взрослых.

Как сообщает пресс-служба сервиса Яндекс.Деньги, жители обоих уральских мегаполисов в выборе подарков солидарны: лидируют в поиске наборы для рисования (166 процентов), радиоуправляемые игрушки (149), роботы и трансформеры (143), подарочные наборы (141) и настольные игры такие как футбол, хоккей и бильярд (129).

А вот что касается потраченных на эти подарки денег, то на первом месте в обоих случаях - ювелирные украшение. А вот прочие траты в Екатеринбурге и Челябинске отличаются. Жители столицы Среднего Урала больше всего выложили за электронику, детские игрушки, товары для хобби и спорттовары (в порядке убывания сумм). Их соседи с Южного Урала ставят хобби выше спорта, а игрушки выше электроники.

Кстати об электронике: самыми востребованными товарами в этой категории оказались электрические зубные щетки, а также умные колонки и фотоаппараты моментальной печати.

"И в Челябинске и в Екатеринбурге на 15-16 процентов стало больше заказов в магазинах косметики (средний чек 3381 и 3082 рубля соответственно). Среди товаров для красоты в декабре популярнее всего были щипцы, плойки и выпрямители - на страницы с этими товарами пользователи переходили в 1,8 раза чаще, чем в ноябре", - говорится в исследовании.