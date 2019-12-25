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25.12.2019 13:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени на территории колонии произошел пожар

Текст: Татьяна Воробьева

В Тюмени на улице Бабарынка случился пожар на территории исправительного учреждения.

Как передает пресс-служба МЧС области, сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 12:03 по местному времени.

"Возгорание произошло в спортивном зале для сотрудников исправительного учреждения. Это отдельно стоящее здание, расположенное за режимной территорией лечебного исправительного учреждения-19", - уточнили в региональном управлении ФСИН.

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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Первые расчеты огнеборцев приехали на место уже в 12.10. Общая площадь пожара составляет около 600 квадратных метров. Из общежития для сотрудников и здания штаба, которые находились рядом с горящим зданием, эвакуировали 56 человек.

Никто в результате происшествия не пострадал. "Жизни и здоровью осужденных ничего не угрожает, так как жилые отряды находятся в отдалении", - подчеркнула в пресс-службе УФСИН.

Сейчас пожар локализован. Идет разборка и проливка конструкций.

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