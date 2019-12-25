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25.12.2019 14:15
Рубрика: Власть

Регионам могут разрешить выделять участковым уполномоченным квартиры

Текст: Михаил Фалалеев
Очередную попытку решить наболевший квартирный вопрос для участковых уполномоченных полиции предприняли депутаты Госдумы. Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн сообщил, что подготовлен законопроект, который наделяет субъекты и муниципалитеты полномочиями выделять служебное жилье для этой очень важной для граждан категории полицейских.

Хинштейн напомнил, что после 2017 года регионы и муниципалитеты лишились таких полномочий. В тот раз было принято весьма, мягко говоря, странное решение - выделять жилье участковым разрешили только из служебного фонда МВД. Вот только забыли, что далеко не во всех регионах, а тем более муниципалитетах такие фонды имелись. И, несмотря на запрет, уже в 2018 году местные администрации все-таки выделяют служебное жилье участковым. В выигрыше все: муниципалитеты удерживают на своих территориях хороших сотрудников, а полицейские, в свою очередь, заинтересованы надолго остаться - есть, где нормально жить с семьей. Известно, что положительный отзыв на законопроект уже дал и Минфин, и МВД также поддерживает инициативу.

Фото: iStock
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Более того, Хинштейн и его единомышленники предлагают разрешить регионам выделять средства на доплаты полицейским. Сейчас это почему-то запрещено - сотрудникам платят только из федерального бюджета. Хотя около трех десятков субъектов федерации готовы деньгами простимулировать добросовестную работу "домашних полицейских". И опять же, надолго удержать их у себя. Но делать они это готовы только на законных основаниях - речь в целом идет о крупных суммах. А таких оснований, увы, пока нет.

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