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25.12.2019,  
10:01
Текст:  Антон Валагин

Россия получит ПВО на новых физических принципах

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В связи с постоянным развитием средств воздушного нападения подразделения ПВО российской армии будут оснащены комплексами, чья работа основана на новых физических принципах.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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- Это лазерное, СВЧ-оружие и другие системы. Они уже разрабатываются, - рассказал "Красной звезде" начальник войск противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

Генерал отметил, что одним из важнейших направлений в ближайшей перспективе будет борьба с беспилотниками, в связи с чем зенитные системы малой дальности получат расширенный боекомплект ракет, обеспечивающий всеракурсное обнаружение и обстрел дронов. Для повышения скрытности работы ЗРК ближнего радиуса действия будут оснащены модулями с пассивными датчиками обнаружения, обеспечивающими применение сразу нескольких типов зенитных ракет по принципу "выстрелил-забыл",

Перед комплексами ПВО средней дальности стоит задача перехвата крылатых ракет всех типов базирования и оперативно-тактических баллистических ракет, поражение самолетов-носителей до их входа в зону применения оружия. Дальний модуль ПВО должен обеспечить заатмосферный перехват гиперзвуковых целей и баллистических ракет.

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