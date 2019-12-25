Россия получит ПВО на новых физических принципах

В связи с постоянным развитием средств воздушного нападения подразделения ПВО российской армии будут оснащены комплексами, чья работа основана на новых физических принципах.

- Это лазерное, СВЧ-оружие и другие системы. Они уже разрабатываются, - рассказал "Красной звезде" начальник войск противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

Генерал отметил, что одним из важнейших направлений в ближайшей перспективе будет борьба с беспилотниками, в связи с чем зенитные системы малой дальности получат расширенный боекомплект ракет, обеспечивающий всеракурсное обнаружение и обстрел дронов. Для повышения скрытности работы ЗРК ближнего радиуса действия будут оснащены модулями с пассивными датчиками обнаружения, обеспечивающими применение сразу нескольких типов зенитных ракет по принципу "выстрелил-забыл",

Перед комплексами ПВО средней дальности стоит задача перехвата крылатых ракет всех типов базирования и оперативно-тактических баллистических ракет, поражение самолетов-носителей до их входа в зону применения оружия. Дальний модуль ПВО должен обеспечить заатмосферный перехват гиперзвуковых целей и баллистических ракет.