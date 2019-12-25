Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева. Она погибла в возрасте 27 лет.

Как написал в Facebook профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов, во время того, как россиянка принимала душ в съемной квартире, произошла утечка газа. Спасти девушку не удалось. В Венгрию Валиева приехала на отдых вместе со своим молодым человеком.

Валиева являлась выпускницей Московской государственной консерватории имени Чайковского, лауреатом ряда международных конкурсов.