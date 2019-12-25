Система С-300 справилась с гиперзвуковыми целями в ходе эксперимента

Стоящие на вооружение подразделений ПВО России зенитно-ракетные системы С-300В4 могут успешно поражать гиперзвуковые и сложные баллистические цели. Новыми комплексами дальнего действия вооружена недавно сформированная зенитная ракетная бригада.

Как заявил начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов, прикрытие группировок войск и объектов тыла от ударов гиперзвукового оружия имеет большое значение. "Проведенные военно-технические эксперименты подтвердили возможности системы С-300В4 по борьбе с этими типами целей", - заявил газете "Красная звезда" генерал-лейтенант.

Отметим, что контракт на поставки комплексов С-300В4 в войска был подписан в 2012 году, а через два года зенитная система защищала небо зимней Олимпиады в Сочи.

С-300В4 способна поражать все типы аэродинамических целей, а также ракеты меньшей и средней дальности, пущенные даже с расстояния 2 500 километров. На расстоянии в 400 километров одна система С-300В4 способна одновременно обстреливать и гарантированно поражать 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, в том числе самолеты-невидимки, или 16 баллистических ракет, летящих со скоростями до 4 500 метров в секунду.

Военачальник также отметил, что в будущем перспективная система войсковой ПВО должна состоять из набора боевых высокомобильных огневых модулей различной дальности действия. Боевой модуль дальнего действия должен поражать не только все виды аэродинамических целей (самолеты и вертолеты), но и обеспечивать заатмосферный перехват гиперзвуковых целей.

Кстати

Генерал-лейтенант Александр Леонов также отметил, что опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии, нашел свое отражение в новых боевых уставах и методических материалах для подразделений ПВО. "Самое главное, чем мы сегодня обладаем, - это люди, участвовавшие в специальной операции на территории САР. У них есть богатый практический опыт выполнения задач силами ПВО в боевых условиях", - отметил военачальник.