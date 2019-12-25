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25 декабря 2019 г.

Закон Смоленской области от 19 декабря 2019 года № 131-з "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Дата подписания 19 декабря 2019 г.
Опубликован 25 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят Смоленской областной Думой 19 декабря 2019 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области (далее также - Фонд) на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 12 186 431,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 11 956 030,1 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 191 461,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 12 186 431,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 847 237,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 12 918 038,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 12 673 813,7 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 202 949,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 13 619 824,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 13 362 411,4 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 213 908,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 12 918 038,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 898 071,2 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 13 619 824,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 946 567,0 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему областному закону.

Статья 3

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Фонда:

1) в 2020 году согласно приложению 2 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему областному закону.

Статья 4

Утвердить структуру расходов бюджета Фонда:

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему областному закону.

Статья 5

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса Фонда в 2020 году в сумме 2 067 580,0 тыс. рублей, из них для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в сумме 37 578,2 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2020 году используются Фондом на следующие цели:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 6

Утвердить бюджетные ассигнования на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2020 году в сумме 11 897 003,6 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 12 614 218,6 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 13 302 183,7 тыс. рублей.

Статья 7

Установить в 2020 году для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Смоленской области, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. Губернатора Смоленской области К.В.Никонов


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Приложения к закону
(rtf, RTF, 1.1 Мб)